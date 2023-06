Mircea Rednic, declarații tari după ce a salvat-o pe UTA de la retrogradare: "Se spunea despre mine că sunt depășit"

Tehnicianul echipei UTA Arad, Mircea Rednic, a declarat, duminică seară, că formaţia sa nu mai trebuie să ajungă în situaţia de a juca la baraj pentru menţinerea în primul eşalon.

"Am avut emoţii până ne-am aşezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit. Îi felicit pe jucători că au înţeles mesajul meu, să nu-i dezamăgim pe suporteri. Ne-au oferit un sprijin important azi. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu vreau să vorbesc acum, e moment aşa important, frumos.

Mi se pare normal să fie plecări şi veniri. Când am venit am avut o uşoară teamă. Începeau iar Rednic e depăşit, pe unde a fost nu a făcut treabă. Mi-am asumat un risc, că am zis că nu mai preiau echipe din mers.

În niciun caz nu trebuie să mai ajungem în această situaţie. Aţi văzut ce s-a întâmplat la celălalt meci de baraj (n.r. la Dinamo - FC Argeş). Condiţiile de aici trebuie să se transpună în rezultate mai bune. Acum eu o să fac lotul, pregătirea, iar responsabilitatea mea o să fie sută la sută", a spus Mircea Rednic, potrivit digisport.ro.

Formaţia UTA Arad se menţine în Superligă, datorită victoriei cu scorul de 5-1 din manşa secundă a barajului cu echipa Gloria Buzău.

În tur, scorul a fost 0-0.

În meciul retur, duminică seară, învingătorii au marcat prin Postolachi ’15, ’80, Chindriş ’49, ’65 şi Otele ’89. Pentru Gloria Buzău a înscris Alexandru, în minutul 68.