Mircea Rednic, sageti catre Craiova: Cand au rezultate negative se gandesc sa schimbe, sa faca acuze. E un fel de Rapid

Rednic crede ca jucatorii Craiovei vor fi cei care vor risca mai mult la partida de sambata.Rednic a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca este multumit ca nu a avut accidentati dupa meciul cu FCSB "Sunt multumit ca dupa meciul cu cei de la Steaua nu am avut accidentati deci am tot lotul la dispozitie. Astazi vom pleca la Bucuresti, vom ramane in seara asta la Bucuresti, vom pleca la Craiova, e un drum mai lung, asta e situatia.Noi suntem pregatiti sa jucam, ne propunem sa scoatem un rezultat bun si mai ales dupa meciul pe care l-am facut, ca au fost perioade foarte bune in meciul contra celor de la FCSB.Pacat ca nu am avut concentrarea in fata portii sau ultima pasa nu a fost ideala", a afirmat antrenorul Viitorului.Rednic, doar o victorie la FC ViitorulEl a precizat ca vor fi doua, trei schimbari in echipa, urmand sa fie inlocuitii jucatorii care au jucat mai mult in acest an."Sper ca acum jucatorii mei sa inteleaga ca e un moment bun si mai ales am vazut si rezultatele dupa meci din punct de vedere fizic stam mult mai bine, am concurenta, mai mult ca sigur vor fi doua, trei schimbari pentru ca sunt jucatori care au jucat toate meciurile si noi am avut pana acum trei meciuri jucate.Incerc sa ii mai protejez, dar asta nu inseamna ca cei care vor intra nu vor da un randament bun si vor ajuta echipa sa scoatem un rezultat bun", a transmis Mircea Rednic.El a explicat ca Universitatea Craiova seamana cu Rapid , are mult entuziasm, dar cand apar rezultatele negative apar discutiile si acuzele."Am antrenat la Craiova si stiu ce inseamna Craiova, e un fel de Rapid , mult entuziasm, cu perioade bune, dupa care cand au rezultate negative incep tot felul de discutii, se gandesc sa schimbe, sa faca acuze. De ce spun ca o sa fie un meci foarte greu?Pentru ca ei vin dupa patru meciuri in care rezultatele nu au fost cele pe care ei le doreau si jucand acasa, au si jucatori cu calitate, mai ales la mijlocul terenului, sunt jucatori care pot face diferenta, jucatori cu experienta.Va fi un meci foarte greu. (...) Vor intra bine montati pentru ca obiectivul lor este castigarea campionatului si au nevoie foarte mult de trei puncte. Mai mult ca sigur ei vor fi cei care vor risca mai mult", a declarat Mircea Rednic.Mircea Rednic are doar o victorie la FC Viitorul, 2-1, in restanta cu Hermannstadt.Meciul dintre Universitatea Craiova si Viitorul Constanta va avea loc sambata, de la ora 21.00.