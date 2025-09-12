Dat afară de Standard Liège după cinci meciuri, Mircea Rednic rupe tăcerea. Unde s-a terminat totul

Clubul Standard Liège a anunțat, pe 27 august, despărțirea de tehnicianul Mircea Rednic, care era în funcție din luna iunie.

“Conducerea clubului Standard Liège i-a comunicat miercuri dimineața lui Mircea Rednic încetarea colaborării cu efect imediat.

Mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa din iunie până acum și îi urăm bun venit lui Vincent Euvrard, precum și succes în această nouă provocare”, este comunicatul grupării belgiene.

Cu Rednic pe bancă, Standard a strâns cinci puncte în 7 meciuri.

Mircea Rednic a declarat pentru Dernière Heure că totul s-a stricat din cauza relației cu Marc Wilmots, directorul sportiv. Acesta dorea să îi impună prima echipă.

„În timpul pregătirii n-am pierdut niciun meci, am început sezonul cu 7 din 9 puncte, deci trebuie să credeți că, în acel moment, explicam bine… Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.

Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a precizat Mircea Rednic într-un interviu pentru Dernière Heure.

