Rednic, umilit in Belgia: "Nu pot sa-mi explic!"

Mircea Rednic, antrenorul lui Standard Liege, nu poate sa explice infrangerea umilitoare suferita de formatia sa in playoff-ul primei divizii din Belgia, scor 1-4 cu Lokeren.

Tehnicianul roman si-a acuzat jucatorii, despre care a spus ca le-au facut cadou adversarilor trei din cele patru goluri, insa a anuntat ca lupta in continuare pentru cupele europene.

"Este prima data cand primim patru goluri. Este dur, dar nu pot decat sa-i felicit pe adversari pentru pragmatism. Au stat bine in jumatatea lor si au asteptat ca noi sa gresim. Jucatorii mei le-au facut trei cadouri iar ei au inscris de patru ori. Nu pot sa-mi explic. Noi pregatim meciurile foarte serios si asa am facut si de aceasta data.

Dar greselile pe care le facem nu ne iarta in playoff. Am castigat cu scorul de 3-0 cu Genk si am pierdut cu 4-1 la Lokeren, asta e playoff-ul. Totusi, nimic nu este pierdut deocamdata, mai avem cinci partide de disputat", a spus Rednic.

Standard Liege a pierdut, scor 1-4, meciul disputat pe terenul celor de la Lokeren, in etapa a V-a a playoff-ului campionatului Belgiei.

Cu cinci meciuri pana la finalul sezonului, Standard ocupa locul 3 in clasament, la cinci puncte distanta de liderul Zulte Waregem.

M.D.

