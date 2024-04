Ignorat de FRF, Mircea Rednic primeste o oferta de ultima ora

Mircea Rednic are un start excelent de sezon in Belgia, la Mouscron, insa acum ar putea prelua o alta echipa, la scurt timp dupa ce Federatia Romana de Fotbal a refuzat sa-l numeasca selectioner.

Fostul antrenor dinamovist este dorit de o alta echipa din Belgia, KV Oostende.

Potrivit informatiilor aparute in presa din Belgia, Rednic este prima optiune a conducatorilor echipei de pe ultimul loc din Jupiler League.

Oostende a fost revelatia sezonului precedent din Belgia, a terminat pe locul 4, dar acum are un start de cosmar, in care a obtinut doar un punct in sapte meciuri.

Sefii clubului considera ca a venit momentul unei schimbari si il doresc astfel pe Mircea Rednic la echipa.

Antrenorul roman are deja o experienta bogata in fotbalul din Belgia, iar in acest an a facut adevarate minuni. Dupa ce a salvat-o pe Mouscron de la retrogradare, desi putini ii dadeau sanse de reusita, acum a dus echipa intre primele sase din campionat.

Numele lui Rednic a fost vehiculat in ultimele zile si la echipa nationala, dar FRF a refuzat sa-i faca o propunere concreta, preferandu-l pe Cosmin Contra.

C.S.