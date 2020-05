Mircea Rednic a rabufnit: O sa ajungem sa facem prostitutie in fotbal

Ziare.

Antrenorul lui Poli Iasi spune ca la mijloc e sanatatea jucatorilor si ca nu se mai pune problema de bani."Aici nu e vorba numai de bani, e vorba de sanatatea noastra, sanatatea multor sportivi. Furnizam meciuri... acum trebuie sa si prestam, ca am luat banii inainte. O sa ajungem sa facem prostitutie in fotbal. Ceea ce facem noi acum in niciun caz nu are treaba cu fotbalul", a spus Mircea Rednic, potrivit Telekom Sport "De ce nu luam exemplu de la alte tari? Tot am mers noi pe sistemul din Belgia. Belgia a intrerupt campionatul, cand mai avea o singura etapa de campionat. Puteau sa joace fara spectatori. S-a inchis campionatul, Brugge, campioana pe merit, pentru ca era diferenta mare, Beveren a retrogradat... Dar Beveren mai avea un meci, un meci acasa. Oostende cu Cercle Brugge jucau impreuna. Daca Cercle batea pe Oostende si Beveren castiga cu Genk, se salvau. S-a decis, asta a fost decizia care s-a luat si toata lumea a respectat-o", a mai spus tehnicianul iesenilor.Vineri, printr-o scrisoare adresata Ligii Profesioniste de Fotbal, presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, a cerut de asemenea ca actualul sezon sa nu se mai reia.Vezi: 6 echipe din Liga 1 au anuntat oficial ca nu vor sa mai joace LPF si FRF nici nu vor sa ia in calcul aceasta propunere.