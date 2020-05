Mircea Rednic a semnat un nou contract

Ziare.

Tehnicianul a semnat prelungirea contractului in fata jurnalistilor, cu prilejul unei conferinte de presa in aer liber, fiind vorba de un act aditional la actualul contract, potrivit site-ului oficial al clubului.Rednic a transmis, totodata, ca ia in calcul posibilitatea de a continua in Copou si in sezonul viitor, dar cu anumite conditii: ''Vreau sa avem stabilitate financiara, sa vina lumea langa noi, sa ne putem propune mai mult.''Mircea Rednic si-a aratat dezamagirea ca e foarte greu sa-si antreneze elevii in grupuri de cate patru fotbalisti: ''N-am crezut vreodata ca voi trai asemenea momente. E aproape imposibil sa ne desfasuram activitatea in aceste conditii. Imi mentin parerea ca era mai bine sa ne oprim acum, dupa modelul Belgia. Am vazut ca echipele cu jucatori pozitivi vor pierde la 'masa verde' partidele oficiale. Nu e corect!''Antrenorul s-a aratat, totusi, multumit de conditiile de care beneficiaza echipa sa: ''Stam in cantonament la un hotel foarte bun, iar terenurile din Copou arata impecabil, chiar m-am mirat cand am vazut luni ce bine arata. Cei care le ingrijesc merita toate aprecierile noastre.''Rednic a semnat pe 8 ianuarie un contract valabil pana la finalul sezonului cu Politehnica Iasi, cu posibilitatea de prelungire pe inca un sezon.In ultimele zile patru jucatori si-au prelungit contractele cu Poli, fundasii Cosmin Frasinescu, capitanul echipei, Ovidiu Mihalache, portarul Denis Rusu si atacantul Andrei Cristea.