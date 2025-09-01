Mircea Rednic, dat afara in Arabia Saudita? Ce scriu arabii despre o posibila demitere

Duminica, 07 Octombrie 2018, ora 17:35
3934 citiri
Mircea Rednic, dat afara in Arabia Saudita? Ce scriu arabii despre o posibila demitere
Foto: Hepta.ro

Antrenorul roman Mircea Rednic a avut un start de sezon catastrofal pe banca celor de la Al Faisaly, iar presa locala din Arabia Saudita scrie despre el ca o plecare de pe banca tehnica este iminenta.

Doua infrangeri la rand are Faisaly in acest moment, iar la general, gruparea lui Rednic a bifat 3 esecuri, un egal si doar o singura victorie la debutul de sezon arab.

Infrangerile au venit recent, 1-2 cu Al Hazm si 0-2 cu Al Ahli, iar cel mai probabil soarta fostului dinamovist este pecetluita, avand in vedere ca "oamenii din conducere urmeaza sa decida luni daca il concediaza pe antrenorul in varsta de 56 de ani", scrie portalul saudileague.com.

Romanul ar putea fi inlocuit cu sarbul Vuk Rasovici, cel care este acum antrenor la Al Dhafra, dar a fost anul trecut manager la Faisaly.

Locul 11 este cel ocupat de aceasta echipa cu doar 4 puncte bifate in 5 etape.

56 de ani are Mircea Rednic, care a mai avut si alte aventuri in tarile arabe in cariera sa.

La Al Faisaly a mai antrenat recent un roman, e vorba de fostul dinamovist Liviu Ciobotariu.

D.A.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern soldată cu amânarea adoptării pachetului II de măsuri SURSE
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern soldată cu amânarea adoptării pachetului II de măsuri SURSE
Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își depune mandatul dacă nu se ajunge la o soluție pentru a reduce numărul de angajați la stat, au relatat surse din PSD și PNL pentru HotNews....
Ministrul Dragoș Pîslaru, în vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile pe care le poate lua România în anii următori: „Este vorba despre 600 de milioane de euro”
Ministrul Dragoș Pîslaru, în vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile pe care le poate lua România în anii următori: „Este vorba despre 600 de milioane de euro”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că face o vizită la Bruxelles pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori....
#Mircea Rednic posibila demitere de la, #Al Faisaly il da afara pe, #Rednic indepartat arabi rezultate slabe , #stiri Mircea Rednic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiriches in minutul 29 + Ce ii pregateste dupa CFR - FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri
  2. Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League
  3. Ce a lăsat în urmă José Mourinho la Fenerbahçe: și-a strâns rivalul de nas, acuzații de rasism și zero trofee
  4. Cursă nebună în Formula 1, acasă la Max Verstappen. Dezastru pentru Ferrari și un alt abandon de marcă
  5. S-a încheiat FC Argeș - Metaloglobus, în Superliga. Toate golurile, în primele 15 minute
  6. David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”
  7. Schimbare după 8 ani. Decizia radicală a fostului lider mondial din ATP
  8. Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”
  9. Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”
  10. Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev