Mircea Rednic, dat afara in Arabia Saudita? Ce scriu arabii despre o posibila demitere

Antrenorul roman Mircea Rednic a avut un start de sezon catastrofal pe banca celor de la Al Faisaly, iar presa locala din Arabia Saudita scrie despre el ca o plecare de pe banca tehnica este iminenta.

Doua infrangeri la rand are Faisaly in acest moment, iar la general, gruparea lui Rednic a bifat 3 esecuri, un egal si doar o singura victorie la debutul de sezon arab.

Infrangerile au venit recent, 1-2 cu Al Hazm si 0-2 cu Al Ahli, iar cel mai probabil soarta fostului dinamovist este pecetluita, avand in vedere ca "oamenii din conducere urmeaza sa decida luni daca il concediaza pe antrenorul in varsta de 56 de ani", scrie portalul saudileague.com.

Romanul ar putea fi inlocuit cu sarbul Vuk Rasovici, cel care este acum antrenor la Al Dhafra, dar a fost anul trecut manager la Faisaly.

Locul 11 este cel ocupat de aceasta echipa cu doar 4 puncte bifate in 5 etape.

56 de ani are Mircea Rednic, care a mai avut si alte aventuri in tarile arabe in cariera sa.

La Al Faisaly a mai antrenat recent un roman, e vorba de fostul dinamovist Liviu Ciobotariu.

D.A.

