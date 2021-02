Mircea Rednic, atac dur la actionarii spanioli: Aia sunt rupti in fund. Numai la pantofi daca te uiti, iti dadeai seama ce bani au

Tehnicianul echipei lui Hagi i-a taxat dur pe fostul patron al clubului dinamovist, Ionut Negoita, si pe spaniolii care au devenit actionari."Imi pare rau pentru Dinamo, nu trebuia sa se ajunga aici. Nu se poate sa dai echipa asa.Nici nu stiu daca e vanduta astora care umbla rupti in fund. Numai la pantofi daca te uitai, iti dadeai seama ce bani au.Cred ca cei care au facut asta au vrut sa faca rau lui Dinamo", a spus Rednic pentru Digisport.Pablo Cortacero este cel care a cumparat pe Dinamo de la Ionut Negoita, dar in ultimele luni actionarul spaniol a dat bir cu fugiti. Viitorul a invins pe Dinamo cu 5-0 in Stefan cel Mare si inca pastreaza sanse la play off.CITESTE SI: