Mircea Rednic incearca lovitura verii in Liga 1

Gigi Becali a anuntat, marti, ca antrenorul lui Poli Iasi, Mircea Rednic, l-a intrebat despre atacantul francez Harlem Gnohere.Finantatorul lui FCSB a dezvaluit si ca a cerut 500.000 de euro in schimbul golgheterului francez."Mi-a cerut Rednic ca vrea sa il ia, am zis ca vreau 500.000 pe el... Nu am oferta, a intreabat Mircea Rednic cat vreau pe el. Si eu am zis ca 500 de mii", a anuntat Becali la Telekom Sport Harlem Gnohere (32 de ani) intra in ultimul an de contract cu FCSB, la care evolueaza din 2017.Francezul a venit in Romania in urma cu cinci ani, la Dinamo, fiind adus chiar de Mircea Rednic.24 de goluri a marcat Gnohere in tricoul lui Dinamo si alte 51 de goluri a inscris jucatorul din Hexagon pentru "ros-albastri".