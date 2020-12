Rednic, la debutul pe banca echipei lui Hagi. "Trebuie sa tratam serios acest meci. Chindia este un adversar foarte organizat"

"Sper sa fie un debut pozitiv. Avem doua probleme medicale, Ganea si Boboc. Mai sunt trei meciuri importante, dar am un grup mare si am de unde sa aleg.Chindia este un adversar foarte organizat, este o echipa care munceste foarte mult. Trebuie sa tratam serios acest meci. Am avut timp mai mult timp la dispozitie sa-i cunosc pe jucatori ,dupa ce meciul cu Hermannstadt s-a amanat", a declarat Rednic.Meciul Chindia Targoviste - FC Viitorul are loc, sambata, de la ora 19.30, in etapa a XIII-a a Ligii I.CITESTE SI: