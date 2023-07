Noi probleme pentru Mircea Sandu: e cercetat penal! - Interviu

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, se confrunta cu o noua problema delicata dupa ce a refuzat sa puna in aplicare o decizie a unei instante judecatoresti.

Mircea Sandu este cercetat penal ca urmare a unei plangeri pe care Ion Craciunescu a facut-o. Seful FRF nu a respectat decizia luata de Tribunalul Valcea la inceputul lunii mai, conform careia Craciunescu trebuie repus in functia de presedinte a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Intr-un interviu acordat pentru Ziare.com, Ion Craciunescu a vorbit despre plangerea penala pe care a depus-o, dar si despre celelalte probleme cu care se confrunta in relatia cu presedintele FRF.

"Il voi pune pe Ion Craciunescu sa-si ceara scuze pentru ca a dezvaluit presei ce s-a discutat in Comitetul Executiv! Nu are atributii sa faca acest lucru si va plati", declara Sandu marti.

Ion Craciunescu a primit cu surprindere declaratiile facute de Sandu si a precizat ca nu-si va cere scuze pentru ca a spus adevarul.

Iata, mai jos, interviul acordat de Mircea Sandu pentru Ziare.com

Domnule Craciunescu, Mircea Sandu s-a declarat nemultumit ca ati facut acele dezvaluiri la finalul ultimului Comitet Executiv...

N-am stiut ca nu am voie sa vorbesc despre ce se intampla in Comitetul Executiv. Eu nu am in contract aceasta prevedere, iar eu respect contractul. N-am stiut ca sedintele sunt secrete. Pentru mine conteaza doar ce scrie in contract!

Va veti cere scuze daca vi se va solicita?

Pentru ce sa-mi cer scuze? Pentru ca am spus adevarul? Daca am spus ce s-a intamplat acolo, atunci care este problema? Nu o sa-mi cer scuze pentru ca am spus niste lucruri reale care pe mine m-au uimit.

Credeti ca incearca sa va puna pumnul in gura?

Domnul presedinte, prin tot ceea ce face, incearca sa nu ma puna in drepturile normale conform unei decizii judecatoresti. I-am facut o plangere penala si este cercetat penal in acest moment. Trebuie sa invete sa respecte hotararile judecatoresti.

Primaria Capitalei i-a dat inca o lovitura lui Mircea Sandu

Veti cere si daune?

Deocamdata nu am cerut daune, mi-am primit doar salariile din urma, ce-i drept, cu ceva intarziere. Tot ceea ce face este o incercare de a nu respecta hotararea unei instante!

In acest moment cum decurge activitatea CCA?

Activitatea noastra este paralizata. Eu merg zilnic la Federatie, insa se intampla lucruri hilare. Nu avem telefoane, nu avem faxuri, nu avem copiatoare. Mergem prin vecini ca sa rezolvam! Culmea, platim chirie pentru un sediu independent al CCA, dar stam in Federatie!

Alte anomalii se intampla?

Spre exemplu, acum probabil voi fi amendat pentru acest interviu, pentru ca nu am anuntat ofiterul de presa al Federatiei. Impartim amenda jumatate-jumatate, daca va fi cazul! (rade - n.red.)

Dumneavoastra cu ce va ocupati la CCA, mai exact? Colaborarea cu Digi Sport o veti continua?

Au inventat un post nou, se preteaza de tot felul de lucruri doar ca sa nu ma puna in functie. Vedem ce se va intampla in viitor, daca voi continua colaborarea cu Digi Sport. Deocamdata trebuie sa lamurim problemele cu atributiile mele. Membrii Comitetului Executiv au un cuvant de spus pentru ca Mircea Sandu arata ca nu vrea sa puna in executare decizia instantei.

