Mircea Sandu, la al treilea cancer: ”Absolut niciun simptom”. Detalii cutremurătoare din viața fostului președinte FRF

Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, care a împlinit recent 70 de ani, a oferit un interviu Gazetei Sporturilor, ocazie cu care a dezvăluit că suferă din nou de cancer, pentru a treia oară.

Mircea Sandu a dat detalii despre lupta sa cu temuta boală și a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, cele mai grele momente care i-au marcat viața.

”În februarie 2009 mi-am făcut toate analizele, mă îngrășasem un pic, făcusem 100 de kilograme, și am fost la Medlife. Mi-am făcut analizele, ecografie, totul în regulă. În august am venit din vacanță, slăbisem 10 kilograme, am început cu mișcare, hai să mă duc să văd cum stau. Și atunci mi-a descoperit doamna doctor două metastaze la lobul mic al ficatului”, a declarat Sandu despre prima sa experiență cu cancerul.

”În 2020, m-am dus să fac controlul periodic de rutină. Și, ce credeți?, am descoperit că am o tumoare la plămâni. Mi-au scos-o în iunie 2020. Și, recent, mi-au mai descoperit una. Acum, am cancer la prostată. Trebuie să o rezolv și p-asta! Absolut niciun simptom. Mă uit și eu pe la televizor, se zice că cei care au boala asta urinează des, că nu știu ce. Eu, nimic, nimic!”, a spus apoi Mircea Sandu.

”În momentul de față trebuie să fac tratament. Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte 7. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer”, a completat el.

”Două momente mi-au fost foarte grele în viață. În '81, când a murit tata. Avea 51 de ani. Și în '95, când Simona (n.r. prima soție) s-a prăpădit la 46 de ani. Greu! A suferit, săraca, șase-șapte ani de zile. Mă gândeam... Mi-e greu să vorbesc despre acest subiect. Îmi ziceam atunci: am doi copii, ce fac eu cu cei doi copii? Dumnezeu așa a făcut de am cunoscut-o pe Liza. Și într-un an ne-am căsătorit. Și de atunci e o mamă bună. Greu de tot mi-a fost...”, a explicat Mircea Sandu.

