De ce a fost achitat fostul sef FRF, Mircea Sandu, in dosarul in care DNA il acuza de o mita de peste 700.000 de lei

Astfel explica Tribunalul Bucuresti de ce a decis, pe 8 octombrie, achitarea lui Mircea Sandu , fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, si a sotiei acestuia, Elisabeta Sandu. Temeiul de achitare este ca fapta nu exista.Cei doi au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si complicitate la aceasta fapta, in iunie 2019. Decizia a fost contestata de DNA, iar dosarul a ajuns pe masa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. Primul termen a fost stabilit pe 9 februarie 2021, conform portalului instantelor Procurorii l-au acuzat pe Mircea Sandu ca "la data de 2 octombrie 2009, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul sotiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mita, suma de 724.000 lei, de la doua persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societati de avocatura.""Rationamentul logico-juridic expus de procuror prin rechizitoriu are la baza simple presupuneri, nefiind prezentata nicio proba directa din care sa reiasa existenta infractiunii.Asa cum s-a aratat anterior probatoriul administrat pana la acest moment are la baza, in opinia judecatorului, exclusiv interpretarea data de procuror continutului unor inscrisuri despre care se afirma ca sunt plasmuite. Insa, aceasta interpretare nu se sprijina pe alte probe din care sa rezulte realitatea acestei interpretari," arata Tribunalul Bucuresti, in motivarea sentintei.Tribunalul mai arata ca in conditiile in care Elisabeta si Mircea Sandu au negat constant savarsirea faptelor, in conditiile in care nu exista un flagrant si nici declaratiile martorilor nu-i incrimineaza si in conditiile in care inscrisurile analizate in rechizitoriu se bucura de aparenta de validitate, "interpretarile procurorului din actul de sesizare nu sunt suficiente pentru a dovedi existenta faptelor de care sunt acuzati cei doi inculpati."Instanta mai arata ca in acest caz procurorul de caz a solicitat la data de 4 mai 2017 emiterea mandatelor de supraveghere tehnica, in motivarea referatului aratand ca pentru dovedirea activitatilor infractionale desfasurate de persoanele implicate se impune utilizarea unor metode speciale de supraveghere si ca obtinerea probelor in alt mod ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta "In urma punerii in executare a mandatelor emise de judecatorul de drepturi si libertati, nu au reiesit date si informatii care sa constituie probe in procesul penal, in sensul incriminarii celor doi inculpati," explica Tribunalul Bucuresti."Or, condamnarea se dispune doar daca se constata, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savarsita de inculpat. In absenta unor probe certe de vinovatie, instanta nu ar putea pronunta o solutie de condamnare doar pe baza unor presupuneri.Toate inscrisurile analizate de procuror contureaza cel mult o suspiciune privind savarsirea unor infractiuni , apte de a sta la baza emiterii unor masuri speciale de supraveghere, dar insuficiente pentru a fundamenta o solutie de condamnare," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Conform instantei, prezumtia de nevinovatie se explica prin aceea ca, in masura in care dovezile administrate pentru sustinerea vinovatiei inculpatului contin informatii indoielnice tocmai cu privire la savarsirea de catre acesta a faptei imputate, judecatorul nu isi poate forma o convingere care sa se constituie intr-o certitudine, "dincolo de orice indoiala rezonabila", si de aceea inculpatul trebuie achitat.Infaptuirea justitiei penale cere ca judecatorul sa nu se intemeieze in hotararile pe care le pronunta pe probabilitate, ci pe certitudine dobandita pe baza de probe decisive, complete, sigure, in masura sa reflecte realitatea obiectiva. Numai astfel se formeaza convingerea izvorata din dovezile administrate in cauza ca realitatea obiectiva este, fara echivoc, cea pe care o infatiseaza realitatea reconstituita cu ajutorul probelor, in scopul cunoasterii."Or, fata de cele deja aratate, instanta are indoieli serioase ca inculpatii au fost cei care au savarsit infractiunea pentru care s-a inceput urmarirea penala in cauza, singura "proba" din perspectiva procurorului fiind aceea ca in lipsa unui folos obtinut din partea suspectei IS () inculpatul Sandu Mircea nu ar fi incheiat cu aceasta doua contracte de asistenta juridica extrem de oneroase pentru FRF si in egala masura extrem de avantajoase pentru societatea de avocati In mod evident, propriile prezumtii/presupuneri ale procurorului, neinsusite de catre instanta, nu sunt in masura sa rastoarne prezumtia de nevinovatie.Cum indoiala este echivalenta in materie penala cu o proba pozitiva de nevinovatie, singura solutie posibila este achitarea. Avand in vedere ca ne aflam in ipoteza existentei unui dubiu cu privire la savarsirea infractiunilor deduse judecatii (in dubio pro reo ), achitarea se va dispune in temeiul art. 16, alin.1, lit.a) Cod pr. penala, fapta nu exista," argumenteaza instanta.Anul a acesta, Mircea Sandu a mai fost trimis in judecata de DIICOT intr-un dosar cu un prejudiciu de 4 milioane de lei.