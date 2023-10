Mircea Sandu, "imun" la acuzatiile lui Mititelu

Mircea Sandu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), este "imun" la acuzatiile aduse de patronul Universitatii Craiova, Adrian Mititelu.

"Nasul" sustine ca toate masurile luate in cazul "Craiova" au fost in litera regulamentelor si de aceea nu are niciun motiv de ingrijorare.

"Nu are cum sa fie un proces, tot ce s-a intamplat cu Craiova este in litera regulamentului. Mai era un alcoolist pe vremuri care spunea acelasi lucru, ca FRF este constituita ilegal. Ala facea pe el. S-a intamplat ceva din ce zicea el, ca ma va suspenda UEFA sau ce mai sustinea acolo? Nu!", a spus Sandu la Giga TV.

Adrian Mititelu a anuntat, in aceasta saptamana, ca a primit dovezi de la Ministerul Justitiei care atesta faptul ca FRF ar functiona ilegal.

Tot patronul "Stiintei" a dezvaluit ca Sandu se pregateste sa demisioneze din cauza acestor dovezi.

M.D.

Ads