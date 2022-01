Mircea Sandu: Nu ma intereseaza daca se retrage sau nu Iancu

Presedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat ca depunctarea Timisoarei ramane valabila, pentru a nu risca excluderea echipelor romanesti din competitiile europene. De asemenea, "Nasul" a adaugat ca nu il intereseaza daca Marian Iancu se retrage din fotbal.

"Eu sunt alaturi de Timisoara. Dar trebuie inteles ca hotararea TAS si FIFA trebuia pusa in aplicare deoarce riscam suspendarea tuturor echipelor romanesti din Cupele Europene. Vinovatul nu este in curtea Federatiei ci tot pe undeva prin jurul Timisoarei. Ei nici macar nu s-au aparat la TAS, in schimb Zambon i-a presat mereu pe cei de acolo cu telefoane si acte. Aceasta decizie nu poate fi atacata decat in instanta civila. Prea putin ma intereseaza pe mine daca se retrage sau nu Iancu din fotbal. Daca judeca FRF cazul atunci era altceva. Eu am mai multe legaturi cu Timisoara decat Iancu.", a spus Mircea Sandu la gspTV.

Marian Iancu a anuntat luni ca el si actionarii Timisoarei se retrag din fotbal, ca urmare a scandalului legat de palmaresul clubului si depunctarea dictata de FIFA.

