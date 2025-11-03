Noul numar 2 din FRF ii tranteste usa in nas lui Mircea Sandu

Vineri, 07 Martie 2014, ora 16:18
4831 citiri
Noul numar 2 din FRF ii tranteste usa in nas lui Mircea Sandu
Foto: DigiSport

Chiar daca Mircea Sandu, de acum presedinte de onoare al FRF, a anuntat ca sprijina noua conducere a Federatiei si s-a aratat dispus sa ajute cu sfaturi, noul numar doi din organigrama ii tranteste usa in nas.

Gheorghe Chivorchian a preluat joi postul de secretar general al FRF, detinut pana de curand de mana dreapta a "Nasului", Adalbert Kassai. Iar fostul presedinte de la Timisoara sau Bacau a anuntat imediat ca nu va apela la ajutorul lui Sandu.

"Toata viata am de invatat, insa regulamentele interne le stiu destul de bine. Daca nu voi sti ceva de la FIFA sau UEFA voi apela la specialisti, nu voi bate la usa lui Mircea Sandu. Voi apela la oamenii care ma pot ajuta cu un sfat", a spus Chivorchian la DolceSport.

Gheorghe Chivorchian a fost numit joi in functia de secretar general al FRF, fiind acum numarul doi in Federatie.

Chivorchian l-a sprijinit pe Razvan Burleanu la alegerile de miercuri, atunci cand acesta a fost desemnat presedinte al forului roman.

M.D.

