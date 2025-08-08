Sandu, despre investitiile in juniori: Facem mai mult decat e necesar

Vineri, 15 Octombrie 2010, ora 20:52
630 citiri
Sandu, despre investitiile in juniori: Facem mai mult decat e necesar

In plin scandal legat de nereusitele echipelor nationale, presedintele FRF, Mircea Sandu, afirma ca forul pe care il conduce a facut "mai mult decat era necesar" in ceea ce priveste investitiile in juniori.

"Am facut o investitie mare in infrastructura la nivel de juniori, facem mai mult decat este necesar si decat se face in alte state. Guvernele altor tari investesc in sport, s-a intamplat sa existe un program extraordinar in Belarus si Ungaria care a prevazut crearea unor centre cu adevarat performante. Antrenorii de la acest nivel sunt obligati sa accepte ofertele bune pe care le primesc, nu pot sa intretina familiile cu 300 sau 400 de euro pe luna", a comentat Mircea Sandu la GSP TV.

Discursul lui Mircea Sandu este contrazis puternic de contraperformantele nationalelor de juniori, care rateaza frecvent calificarile in fazele superioare ale turneelor continentale sau mondiale.

M.D.

„Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”. Un economist ironizează reacția la potențiala concediere a 6.000 de consilieri personali
„Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”. Un economist ironizează reacția la potențiala concediere a 6.000 de consilieri personali
Reforma administrației publice centrale și locale va include și reducerea numărului de consilieri personali ai funcționarilor publici, de la președinte până la viceprimar de comună....
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu: „Am invitat și oamenii să-l voteze”. I-a dat votul, dar nu și un ultim omagiu
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu: „Am invitat și oamenii să-l voteze”. I-a dat votul, dar nu și un ultim omagiu
În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu...
#Mircea Sandu investitii juniori, #Mircea Sandu FRF, #investitii infrastructura juniori , #presedinte FRF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce lovitura ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din Romania, insa nu la FCSB sau Farul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
  2. Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român
  3. ”Băieți...asta e prea mult!” Jucătoarea din România n-a mai rezistat după ultima înfrângere
  4. Rezultate din Conference League. Cu cine ar putea juca FCSB dacă e eliminată din Europa League
  5. Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei
  6. Formidabil! Câștigătoarea de la WTA Montreal are 18 ani și a învins patru câștigătoare de Grand Slam
  7. Rezultatele româncelor în primul tur la WTA Cincinnati. Doar Sorana Cîrstea merge mai departe
  8. „Am câștigat doi jucători”. Becali, încântat de doi fotbaliști, după victoria cu Drita
  9. „Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
  10. „Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League