Sandu, despre investitiile in juniori: Facem mai mult decat e necesar

In plin scandal legat de nereusitele echipelor nationale, presedintele FRF, Mircea Sandu, afirma ca forul pe care il conduce a facut "mai mult decat era necesar" in ceea ce priveste investitiile in juniori.

"Am facut o investitie mare in infrastructura la nivel de juniori, facem mai mult decat este necesar si decat se face in alte state. Guvernele altor tari investesc in sport, s-a intamplat sa existe un program extraordinar in Belarus si Ungaria care a prevazut crearea unor centre cu adevarat performante. Antrenorii de la acest nivel sunt obligati sa accepte ofertele bune pe care le primesc, nu pot sa intretina familiile cu 300 sau 400 de euro pe luna", a comentat Mircea Sandu la GSP TV.

Discursul lui Mircea Sandu este contrazis puternic de contraperformantele nationalelor de juniori, care rateaza frecvent calificarile in fazele superioare ale turneelor continentale sau mondiale.

M.D.

