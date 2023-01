"Urmasul" lui Mircea Sandu rupe tacerea

Dumitru Mihalache, mana dreapta a lui Mircea Sandu si propunerea "Nasului" la presedintia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a vorbit in premiera despre informatiile aparute in presa privind candidatura sa.

"Mache" sustine ca nu va intra in cursa pentru sefia FRF in 2014 deoarece nu se simte pregatit sa conduca forum care dicteaza in fotbalul din Romania.

"Nu stiu de unde s-au creat zvonurile, le multumesc celor care poate s-au gindit la mine pentru alegerile de anul viitor, dar o spun clar: nu voi candida! Ar fi o palarie prea mare pentru mine.

Cred ca n-as putea sa fac treaba asta. Am fost patru ani presedinte la rugby si admit ca n-am reusit sa fac prea multe lucruri acolo. Am simt autocritic. In plus, la 61 de ani, as prefera sa stau mai aproape de familie, am un nepotel, urmeaza alte doua nepoate!", a declarat Mihalache pentru site-ul gsp.ro.

Oficialul FRF a reconfirmat faptul ca Mircea Sandu nu va mai candida pentru un nou mandat.

"Capitol inchis! S-a acumulat o uzura dupa atatia ani, e logica si de inteles decizia lui. Au mai fost incercari de a-l convinge sa revina, dar nu e nici o sansa", a mai afirmat "Mache".

Mircea Sandu si-a desemnat urmasul la FRF

Sursa citata a anuntat miercuri ca Mircea Sandu doreste sa-l instaleze in fruntea FRF pe Mihalache, actualul director de programe al institutiei.

