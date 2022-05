Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. In acest dosar a fost trimisa in judecata si sotia lui Mircea Sandu, Elisabeta. Conform procurorilor DNA, Mircea Sandu a primit o spaga in valoare de 724.000 de lei (aproximativ 150 de mii de euro) in data de 2 octombrie...