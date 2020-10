Cazul Mircea Sandu: Cine este afaceristul apropiat de Nicu Gheara care a spart "Legea Tacerii" in ancheta DIICOT

Clasare pentru Puiu Tetelman

Potrivit RISE Project, Pepy este unul dintre oamenii de baza ai afaceristului Nicu Gheara.In afacerea centrului de fotbal de la Buftea, procurorii sustin ca Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost prejudiciata cu suma de 3,8 milioane de lei, bani care ar fi ajuns in posesia fiicei si a ginerelui lui Mircea Sandu (67 de ani), Raluca Sandu (40 de ani) si Ziv-Asher Tetelman (46 de ani).De altfel, Ziv-Asher Tetelman este trimis in judecata in dosarul socrului sau. In timp ce Mircea Sandu este judecat pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare si complicitate la spalare de bani, ginerele sau este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, instigare la delapidare si spalare de bani.Mircea Sandu a fost presedinte al FRF in perioada 1990-2013, iar afacerea construirii centrului de fotbal de la Buftea a avut loc in perioada 2009-2010. Atunci, Raluca Sandu si afaceristul Tetelman erau prieteni. In prezent, cei doi sunt casatoriti si au un copil impreuna.Trebuie spus ca in acelasi dosar mai este judecat si afaceristul Bogdan Petculescu. Procurorii DIICOT l-au cercetat si pe cuscrul lui Mircea Sandu, Puiu Tetelman (77 de ani), legat de modul de activitatea al unei societi implicate in afacere, de a carei administrare se ocupa fiul sau, dar la finalul anchetei au clasat acuzatiile."Nu s-a putut stabili in mod cert ca suspectul avea cunostinta despre activitatea infractionala derulata de catre fiul acestuia, se constata ca in cauza nu poate afirma ca acesta a comis infractiunile retinute in sarcina sa," conchide DIICOT, in rechizitoriul trimis la Tribunalul Bucuresti.Dar sa ne intoarcem la afaceristul Pepy Daniel Nicolae. Inainte ca rechizitoriul lui Mircea Sandu sa ajunga in instanta , Pepy a recunoscut acuzatiile DIICOT si a pledat vinovat pentru trei infractiuni : constituirea unui grup infractional organizat (7 luni), spalare de bani (1 an si 4 luni) si complicitate la delapidare (8 luni). Afaceristul a fost de acord sa fie condamnat la pedeapsa totala de 1 an si 9 luni inchisoare cu suspendare.In plus, i s-a interzis dreptul de a mai fi administrator al societatii Space Conect PC 2008 SRL, pe o durata de un an de la data ramanerii definitive sentintei, si sa presteze un numar de 80 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la Primaria Sectorului 2 Bucuresti sau la Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare. Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost validat de Tribunalul Bucuresti pe 15 septembrie 2020, dar decizia poate fi contestata, potrivit portalului instantelor Pentru a intelege mai bine acuzatiile din acest caz, DIICOT arata ca in perioada 2009-2010, Mircea Sandu, Ziv-Asher Tetelman si Bogdan Petculescu au constituit un grup infractional organizat care a avut ca scop insusirea din patrimoniul FRF a sumei de 3.895.590,34 de lei, provenita din incheierea unui contract de executie lucrari avand ca obiect constructia centrului de fotbal din Buftea (Ilfov).Cea mai mare parte costurile proiectului, aproximativ 80%, a fost finantata din fonduri provenite de la UEFA si FIFA , iar diferenta de bani a fost suportata din bugetul propriu al FRF. Conform DIICOT, Ziv-Asher Tetelman nu ar fi participat direct la atribuirea contractului. Au fost folosite mai multe societati, atat la lucrarile de executie, dar si pentru a dirija banii FRF."In vederea atingerii scopului infractional, a fost creat un circuit fictiv prin intermediul caruia au fost incheiate succesiv contracte de antrepiza si subantrepiza intre mai multe societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional, prin intermediul carora au fost transferate sumele de bani provenite din contractele incheiate cu Federatia Romana de Fotbal. O parte din aceste sume au revenit ulterior membrilor gruparii infractionale disimulate sub forma, etc," acuza DIICOT.Potrivit rechizitoriului, Pepy Daniel Nicolae a declarat la DIICOT ca a fost contactat de Ziv-Asher Tetelman care i-au cerut, o societate comerciala, prin intermediul careia ei sa presteze servicii pentru FRF. "Lucrarile la Centrul de Fotbal Buftea au fost efectuate de catre societatile comerciale controlate de Tetelman Ziv-Asher si tatal acestuia (), iar [...] societatile implicate in proiect erau aduse de catre Tetelman Ziv-Asher, pe baza indicatiilor primite de la Sandu Raluca, dupa ce aceasta discuta cu tatal sau".Pepy a declarat ca o parte din bani i-a dat chiar cash Ralucai Sandu si ca Tetelman Ziv-Asher stia acest lucru, deorece chiar el o trimitea sa primeasca banii. "Au fost dati cand i-am dat banii lui Sandu Raluca si am fost insotit de fiecare data de catre prietenul meu,..., deoarece spunea ca sunt banii ei," explica Pepy.Procurorii DICOT au vrut sa o audieze pe Ralica Sandu, dar aceasta s-a prevalat de o prevedere din codurile penale si a refuzat. "Deoarece prezenta relevanta in cauza, s-a solicitat numitei Sandu Raluca sa dea declaratie in calitate de martor, in legatura cu aspectele aratate de catre noi anterior, care insa s-a prevalat de calitatea de sotie a inculpatului Tetelman Ziv-Asher, astfel ca nu a depus marturie," se arata in rechizitoriul DIICOT.Potrivit unui articol RISE Project , Pepy Daniel Nicolae este om de baza al afaceristului Nicu Gheara. Confirmarea a venit direct de la temutul interlop Nuredin Beinur, finul de cununie al lui Nicu Gheara. Contactat de RISE Project, Beinur a comentat scurt: "Da, Pepy este director la firmele lui Gheara."Publicatia mai arata ca legatura Gheara-Pepy dateaza inca din anii '90, cand Pepy a ocupat pozitii cheie in companiile primului. Ulterior, dupa ce Gheara s-a retras in Ibiza, Insulele Baleare, Pepy a preluat, formal, afacerile acestuia.De exemplu, clubul Space (Boga Rent SRL), al carui manager e condamnat in celebrul dosar "Cocaina pentru VIP-uri", a fost transferat din proprietatea familiei Gheara in cea a lui Pepy - interpus prin firma Space Music & Film SRL. Pe aceasta companie functiona casa de discuri si productie de videoclipuri muzicale - folosita de Gheara pentru a lansa artisti in showbiz-ul romanesc.In ianuarie 2020, Pepy a fost trimis in judecata de procurorii din Parchetul Capitalei intr-un dosar de evaziune fiscala, care are legatura cu afacerea construirii centrului de fotbal de la Buftea. Era vorba de modul in care au fost inregistrate mai multe facturi contabile, emise fictiv de firmele implicate in acest caz. Ar fi fost denaturate obligatiile fiscale datorate bugetului, acuza procurorii.In acest dosar, de evaziune fiscala, mai este judecat si afaceristul Bogdan Petculescu, pe care-l regasim si in dosarul lui Mircea Sandu. Doua societati au calitatea de parti responsabile civilmente in procesul de evaziune, Space Conect PC 2008 SRL si Milenium Clima SRL. Dosarul se afla in faza de Camera Preliminara, la Tribunalul Bucuresti, cu termen pe 20 octombrie, conform portalului instantelor In timp ce Pepy era cercetat in aceste cazuri de DIICOT si Parchetul Capitalei, pe numele sau a venit un mandat de arestare preventiva si o cerere de extradare in SUA, emise de Tribunalul Districtului Sud al statului New York. Solicitarile au fost facute intr-un caz de skimming- fraude cu carduri instrumentat de ofiteri FBI. Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a analizat, in decembrie 2019, solicitarile americanilor. In decizie sunt prezentate si capetele de acuzare la adresa lui Pepy, dar si alte probe trimise de americani."Conform declaratiei sub juramant data de ofiterul J. Hoffman, din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI), persoana extradabila Nicolae Daniel Pepy a facut parte dintr-un grup de persoanei implicate intr-o conspiratie de skimming in Statele Unite, inclusiv in zona orasului New York City, skimming este o activitate ilegala care presupune folosirea unor dispozitive ca sa se inregistrare pe ascuns numerele de carduri de credit sau de debit si numerele de identificare personala ale detinatorilor de cont.Participantii la schema au folosit apoi informatiile ca sa confectioneze carduri contrafacute si frauduloase cu scopul de a efectua retrageri in numerar sau sa efectueze cumparaturi folosind contul victimei detinatoare de cont. Nicolae Daniel Pepy a participat la aceasta schema cel putin incepand cu anul 2019.Participantii la schema au jucat diverse roluri in operatiunile de skimming, inclusiv, dar fara a se limita la obtinerea echipamentului de skimming, expedierea echipamentului la co-conspiratori, instalarea sau recuperarea echipamentului de la ATM-uri, monitorizarea activitatii la ATM-uri unde fusese instalat echipamentul, duplicarea cardurilor de credit sau de debit folosind informatii colectate prin dispozitive de skimming si efectuarea de retrageri in numerar frauduloase, la care se face referinta ca, folosind informatiile de cont furate," se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.Pepy a fost arestat de judecatorii romani in acest caz timp de doua luni, 17 decembrie 2019- 11 februarie 2020. In februarie 2020, juecatorii au admis cererea de extradare a acestuia in SUA, dar au amanat predarea pana la solutionarea dosarelor aflate pe rolul instantelor din Romania."In temeiul 58 alin.1 din Legea nr. 302/2004 republicata si art.14 alin.2 din Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la data de 10 septembrie 2007 si ratificat de Romania prin Legea nr. 111/2008,," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor.