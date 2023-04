Mircea Sandu, atac dur la presedintele Stelei: " A sarit si arbitrul asta, Argaseala..."

Mircea Sandu, fostul presedinte FRF, a lansat un atac dur la adresa presedintelui actual al Stelei, Valeriu Argaseala, in problema pierderii emblemei si a marcii Steaua.

El i-a transmis un mesaj lui Argaseala, si anume acela ca trebuie sa aiba mai mult respect: "Vad ca a sarit de fund in sus si arbitrul asta, Argaseala. Nu mai avem simtul respectului! In momentul in care ti-ai pierdut indentitatea, e o problema. E o logica juridica. Din punct de vedere juridic, cei de la Steaua ar trebui sa verifice. Eu am tras un semnal de alarma. Stati sa vedem ce se va intampla. Cum se numeste acum Steaua? Le-am spus celor de la CSA sa dea marca pentru o suma modica, pe o perioada de 45 de ani. Sa plateasca Gigi Becali cam o mie de euro pe luna. Steaua e cunoscuta prin fotbal. Ce castiga Romania daca Steaua nu mai foloseste aceasta sigla?", declara Mircea Sandu pentru DolceSport.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, la inceputul lunii decembrie, ca Gigi Becali sa piarda marca Steaua, dupa un litigiu cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Decizia instantei este definitiva si irevocabila.

CSA Steaua a cedat dreptul de utilizare al marcii Steaua catre Asociatia Fotbal Club Steaua in 1998, insa societatea a fost falimentata. In locul ei a aparut Fotbal Club Steaua, detinuta de Gigi Becali, care a continuat sa foloseasca marca "Steaua".

Armata a contestat, insa, acest drept si, dupa ce Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti i-au dat castig de cauza lui Becali, Inalta Curte a revenit si a hotarat ca omul de afaceri trebuie sa piarda marca "Steaua".

D.A.