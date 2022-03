Stenograme incredibile din culisele fotbalului. Mircea Sandu ameninta: Daca-l prind, ii rup picioarele!

O serie de stenograme ce contin discutii incredibile din Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal au fost facute publice, luni.

Pe vremea in care fotbalul romanesc era condus de Mircea Sandu, in 2011, sedintel Comitetului Executiv aratau precum niste reglari de conturi, potrivit SportNews.

La una dintre discutii, Mircea Sandu a afirmat, in fata Comitetului Executiv, ca ii va rupe picioarele fostului arbitru Constantin Zotta.

Iata discutia dintre Mircea Sandu si fostul sef al arbitrilor, Vasile Avram:

Mircea Sandu: Domnul Zotta, pe care l-am reabilitat, care in mod normal nu mai trebuia sa se prezinte pe aici, l-am reabilitat, i-am dat o sansa si a ajuns sa fie si observator UEFA si delegat...

Vasile Avram: Era ofiter national pentru UEFA si observator...

Mircea Sandu: Si acest individ al fotbalului romanesc ne-a dat cu tifla si s-a dus la FC Vaslui. Daca il prind pe aici ii rup picioarele. Nu de alta, dar m-a facut de ras, fiind un mare ratat in toate lucrurile.

Apoi, dintr-o alta discutie ce a avut loc in data de 8 iulie 2011, reiesea modul in care Mircea Sandu se implica in arbitraj.

Mircea Sandu: Tudor si Deaconu nu mai au perspective. Hateganu, Avram si Istvan au perspective, dar cel mai de perspectiva este Radu Petrescu.

Vasile Avram: Nu e pe lista FIFA.

Mircea Sandu: O sa-l puneti pe lista FIFA.

Mircea Sandu: (...) sa nu fie protejati prea mult pentru ca li se urca la cap.

In cadrul aceleasi discutii, Mircea Sandu spunea despre un fost mare oficial al CCA, Nicolae Grigorescu, ca joaca la pariuri! Acesta a negat insa, spunand ca prefera doar sa joace la Loto.

Ads