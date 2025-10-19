Tragedie în lumea muzicală: artistul român care a murit la scurt timp după concert

Tragedie în lumea muzicală: artistul român care a murit la scurt timp după concert
Mircea Tiberian, în concert / FOTO: Mircea Tiberian - Facebook

Tragedie în lumea artistică din România: Mircea Tiberian, cunoscut pianist și compozitor român de jazz, a murit la vârsta de 70 de ani, la scurt timp după ce a susținut un concert.

Pianistul și compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viață într-o cameră de hotel Galați, unde vineri, 17 octombrie, susținuse un concert. El fusese invitat special al formației Nicolas Simion Quartet.

Alarma a fost dată sâmbătă dimineaţă, de un coleg de trupă, după ce pianistul nu a coborât la micul dejun. Artistul a fost găsit fără suflare, în camera sa. Echipajul SMURD, chemat să intervină, a efectuat multiple manevre de resuscitare, rămase însă fără rezultat, astfel că a fost declarat decesul.

Mircea Tiberian s-a născut în 4 mai 1955, la Cluj Napoca şi a debutat în 1974 la Festivalul Internaţional de la Sibiu.

Mircea Tiberian, un reper în jazz-ul românesc

Mircea Tiberian a fost pianist, compozitor, profesor şi autor de scrieri despre muzică şi artă.

Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte şi peste douăzeci de albume realizate sub nume propriu.

Mircea Tiberian era profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, instituţie unde a obţinut şi titlul de doctor în muzică, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”. El preda Arta improvizaţiei în jazz, Aspecte ale improvizaţiei de jazz după 1950, Compoziţie jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului şi muzicii pop

Tiberian a fost foarte activ şi în domeniul literar, muzicologic sau al interferenţelor artistice, publicând numeroase articole, cărţi, antologii.

I-a fost acordat de şase ori premiul pentru compoziţie de jazz al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ultima oară în 2015 pentru musical-ul „Jazzy Tarot”, conform biografiei postate pe site-ul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Colegi de breaslă ai lui Mircea Tiberian au reacționat, în social media. Printre ei, trompetistul Emil Bîzgă.

