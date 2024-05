Tânără concediată în ziua nunții prin intermediul unui mesaj primit de la șeful ei: "Am rămas fără cuvinte"

O mireasă a primit vești tulburătoare în ziua care trebuia să fie una dintre cele mai fericite din viața ei.

În timp ce se bucura de petrecerea de nuntă alături de cei dragi, în Cipru, o femeie din Marea Britanie și-a verificat telefonul și a fost șocată să vadă un mesaj pe WhatsApp de la șeful ei, anunțând-o că a fost concediată.

Mireasa și-a împărtășit povestea cu popularul YouTuber Ben Askins, explicând că șeful ei - și ceilalți colegi - știau că era ziua în care se căsătorea.

"Și [șeful meu] a început cu mesajul text, 'Sper că ziua ta de nuntă a fost bine și că te-ai distrat,' " i-a spus mireasa lui Askins.

Apoi a continuat să citească restul mesajului: "Vreau doar să te anunț că s-a luat decizia să te concediem, din păcate. Un e-mail a fost trimis la adresa ta de e-mail personală detaliind acest lucru. Îmi pare foarte rău că nu a funcționat și îți urez tot binele în continuare."

Askins a intervenit spunând că a fost șocat de decizia inexplicabilă a șefului de a o concedia pe mireasă într-o zi atât de importantă din viața ei.

Mireasa a continuat să detalieze cum a avut primul sentiment că ceva nu este în regulă. „Nu mi-am ținut telefonul la mine deloc în timpul [ceremoniei], până când am stat jos [mai târziu] și am crezut că am multe mesaje cu urări de bine de citit. Primul lucru pe care l-am observat a fost că am fost blocată și scoasă din toate grupurile de WhatsApp ale companiei.

Ads

„Și apoi am văzut mesajul șefului, cu toți prietenii mei în jurul meu și am rămas fără cuvinte. Așa că, desigur, următorul lucru a fost să verific e-mailurile,” a continuat ea.

Într-un e-mail oficial de concediere, a fost informată că își pierde slujba pentru că „performanța sa nu îndeplinește așteptările pe care le solicităm pentru rol”.

Cu toate acestea, mireasa i-a explicat lui Askins că nu i s-a dat niciodată niciun indiciu că performanța ei nu era la înălțime și a spus că suspectează că compania planificase să o concedieze de ceva timp.

„Au angajat recent pe cineva în echipa noastră, cred că a fost înlocuitorul meu tot timpul,” a explicat ea, remarcând că noul angajat a început în aceeași zi în care ea era plecată să se căsătorească.

Mireasa i-a spus lui Askins că se simte „foarte furioasă” în legătură cu modul în care fosta ei angajatoare a gestionat situația. „Cred că a fost puțin laș să facă asta în timp ce nu sunt acolo. Au avut ocazia să o facă față în față,” a spus ea.

Ads

"Nimeni nu merită asta"

Askins a fost de acord, reiterând, „Este unul dintre marile momente ale vieții și ți-au luat acel moment. ... Nimeni nu merită asta.”

Acum, în loc să se bucure de acest nou capitol din viața ei alături de partenerul său, mireasa a fost ocupată să-și caute un nou loc de muncă. „Tot ce am făcut a fost să aplic pentru locuri de muncă,” a spus ea.

În secțiunea de comentarii a videoclipului lui Askins de pe YouTube, oamenii și-au exprimat simpatia pentru femeia proaspăt căsătorită, inclusiv cineva care s-a întâmplat să fie invitat la nunta ei, scrie people.com.

„Am fost în primul rând la acest circ. Și-a stricat ziua. Eram atât de furios pentru cuplu. I s-au dat feedback-uri strălucitoare în timp ce lucra și apoi să se întâmple asta în ziua nunții ei,” au scris ei.

Altă persoană a comentat: „Wow!! Și eu credeam că e rău când am primit un mesaj în ziua nunții mele de la șeful meu cerându-mi să fac facturarea (pentru că majoritatea mireselor duc un laptop în ziua nunții lor).”

„Momentul mesajului a fost deliberat pentru a provoca maximum de supărare,” a intervenit un alt urmăritor.