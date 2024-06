Adio Steaua! Arabii i-au propus un nou contract lui Radoi

Mijlocasul roman Mirel Radoi este la un pas de a-si prelungi intelegerea, scadenta in 2012, cu formatia saudita Al Hilal.

Desi este in mijlocul unui scandal de proportii in Arabia Saudita, dupa ce un jucator vrea sa-l dea in judecata din cauza unor declaratii, fostului stelist Mirel Radoi se bucura in continuarea de increderea oficiailor de la Al Hilal.

Arabii nu vor sa auda de o eventuala despartire de Radoi si i-au propus romanului prelungirea contractului, valabil pana in 2014, informeaza Alwatan.

Hussein Sulaimani, capitanul echipei Al-Nasr, a anuntat ca il va actiona in instanta pe Mirel Radoi, dupa ce romanul a insinuat ca ar fi homosexual.

Problemele pentru Radoi nu se opresc aici, deoarece Al-Nasr a depus separat o plangere la Federatia de Fotbal din Arabia Saudita, prin care cere sanctionarea mijlocasului.

Altfel, Mirel Radoi a fost integralist in meciul castigat de Al Hilal pe terenul celor de la Al Gharafa, scor 1-0, in Liga Campionilor Asiei.

