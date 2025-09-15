Alarmă la Craiova: medicii au intervenit de urgență pentru a-l stabiliza pe Mirel Rădoi

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 07:36
Mirel Rădoi FOTO Facebook Orangesport

Mirel Rădoi, antrenorul în vârstă de 44 de ani al Universității Craiova, a lipsit de la interviurile de după meciul câștigat de echipa sa împotriva Farului, scor 2-0, în etapa a noua a Superligii, din cauza unor probleme medicale apărute imediat după fluierul final.

Tehnicianul a suferit o criză hipertensivă, cu o tensiune alarmant de mare, 23 cu 16, și a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor, care au fost chemați direct în vestiarul oltenilor.

Rădoi a fost întins pe podea, i s-a administrat o injecție pentru stabilizarea tensiunii și, ulterior, o perfuzie cu magneziu și calciu. Aproximativ o oră mai târziu, starea sa s-a stabilizat, iar antrenorul a putut părăsi stadionul pe propriile picioare.

În lipsa sa, la conferința de presă a venit Mihai Ianovschi, antrenorul secund, care a explicat că starea de sănătate a principalului nu i-a permis acestuia să iasă în fața jurnaliștilor.

„S-a adunat tensiune, Mirel nu se simte bine, nu e în plenitudinea forțelor. Mirel Rădoi trăiește cu mare intensitate. Avem o perioadă cu rezultate fantastice, care se obțin doar cu presiunea pe care o pune el. S-a acumulat oboseală, au fost multe antrenamente în ultima perioadă. Orice om poate ceda din punct de vedere fizic”, a declarat Mihai Ianovschi, la Digi Sport 1.

