Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii: ”Să vină la mine să spună și să plece acasă”

Autor: Teodor Serban
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:25
Mirel Rădoi Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa este favorită în derby-ul cu Dinamo, din etapa a 11-a a Superligii, pentru că evoluează pe teren propriu și ocupă prima poziție în clasament.

”Va fi primul derby adevărat pentru noi, chiar dacă am jucat cu CFR Cluj și cu U. Cluj. Cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, cel mai așteptat de suporterii de la ambele echipe. Cred că va fi o partidă intensă și sper să nu fie probleme în tribune astfel încât spectacolul să rămână doar pe teren. Ne așteaptă un derby și nu cred că e nevoie de nicio motivație din partea altor persoane pentru jucători, pentru că este de ajuns importanța acestei partide. Suntem favoriți pentru că jucăm acasă și că suntem pe prima poziție, dar vorbim despre un derby în care orice se poate întâmpla. Va fi un meci spectaculos din punctul meu de vedere, pentru că ambele echipe sunt locul 1 și 2 la nivel de posesie a balonului, sunt echipele care au cele mai multe ocazii din careul de 16 m, două echipe care aduc foarte multe centrări, care au foarte multe acțiuni individuale. Deci datele ne arată că ar fi un joc foarte spectaculos. Indiferent dacă vom primi sau nu gol, important este să fim câștigătorul la final”, a declarat Rădoi.

”Cea mai importantă partidă este cea cu Dinamo acum. Oricine vrea să se gândească la Rakow, în Conference League, să vină la mine să spună, să plece acasă, să petreacă timpul cu familia. Dacă nu e concentrat pentru meciul cu Dinamo nu va fi în lotul pentru această partidă. Cel mai important meci este cel cu Dinamo în acest moment. Pe mine mă interesează doar meciul cu Dinamo, acum sper că și pe ei, pentru că asta îi va costa prezența în lot”, a completat antrenorul.

Tehnicianul formației craiovene afirmă că actualul clasament este unul temporar, care se poate schimba ușor de la o etapă la alta.

”În acest moment nu este important pentru noi ce fac celelalte echipei, importante este ce facem noi. Toate echipele în acest moment se gândesc să își asigure prezența în play-off. Noi avem deocamdată jumătate din punctele necesare pentru ultimul loc în play-off. E greu să ai preconizări în fotbal, se poate întâmpla orice de la săptămână la săptămână. Într-o săptămână putem pierde și noi prima poziție, totul este imprevizibil, e un cumul de factori. Nu putem spune că asta va fi prezența celor șase echipe în play-off, vom vedea la momentul respectiv”, a mai spus Rădoi.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni, vineri, de la ora 21:00, pe stadionul 'Ion Oblemenco', formația Dinamo, într-un meci din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

