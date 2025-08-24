Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”

Universitatea Craiova a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Liderul a făcut o primă repriză slabă, dar a jucat mai bine după pauză și a obținut a șasea sa victorie consecutivă în campionat.

Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Crețu (75), care a reluat cu latul de la 12 metri centrarea lui Florin Ștefan.

Ștefan Baiaram a închis tabela (80), cu un șut la colțul scurt, după ce a fost angajat de Anzor Mekvabișvili.

După cel de-al doilea gol, Mirel Rădoi a avut o criză de nervi și a dat un pumn în banca de rezerve, reacție împotriva fanilor care apostrofau echipa.

”Nu mă pot abține, și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă, sunt alături de jucători. Nu sunt normale reacțiile, dar și eu sunt om, am reacțiile mele, chiar dacă uneori nu sunt cele corecte. O să rămân pe bancă, iar dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze.

E vorba de reacții care nu sunt normale. Nu ai cum la 0-0 să scuipi propriii jucători, chiar nu sunt normale reacţiile astea. Nu ai cum la 1-0 să cerți jucătorii, nu ai cum la 1-0 să spui despre X sau Y”, s-a justificat Mirel Rădoi.

