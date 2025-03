Mirel Rădoi și-a făcut calculele pentru titlu: ”Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că tot ați râs de mine cu Bacalaureatul...”

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima sezonului regulat.

În urma acestui succes, campioana va încheia sezonul regulat pe primul loc al clasamentului.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Șut (30), care l-a surprins pe portarul Laurențiu Popescu cu un șut de la circa 25 de metri.

Gazdele au mai avut o ocazie mare, prin Alexandru Băluță (20), singur cu Popescu.

Universitatea nu a reușit să fie periculoasă, deși a presat mai mult în repriza secundă, cea mai notabilă oportunitate fiind ratată de Ștefan Baiaram (89), care a trimis peste poartă din marginea careului mic.

Antrenorul Craiovei, Mirel Rădoi, și-a fîcut calculele pentru titlu, subliniind că echipa sa are nevoie de șase victorii în play-off.

„A fost o partidă foarte bună. Poate par puțin nebun, dar sunt multe lucruri pe care le-am văzut în seara asta. Nu sunt prostul satului să vi le spun pe toate, dar am observat foarte multe lucruri, care îmi dau de gândit. La nivel de determinare, sacrificiu nu am ce le reproșa băieților.

Eu sper să o oprim noi pe FCSB din drumul spre titlu, după seara asta băieții au de luat o revanșă. Trebuie să încerci să rupi jocul, sunt multe lucruri de învățat, felicitări, FCSB, felicitări jucătorilor, dar îi avertizez de acum că nu o să aibă viață ușoară când o să vină la Craiova.

După calculele pe care le-am făcut, în cel mai slab an, campioana a reușit să câștige 19 puncte în play-off. Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că tot ați râs de mine cu Bacalaureatul (n.r. Mirel Rădoi nu are diplomă de Bacalaureat), dar mi-au ieșit unele calcule. Dacă am reuși în primele 6 meciuri 6 victorii am fi campioni.

Deci primul meci e cel mai important, primele 6 meciuri. Dacă nu ne iese cu U Cluj, prelungim după seria cu încă 6 victorii și tot așa. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple, dacă vrem să ieșim campioni: cuțitul în dinți, ciocul mic, muncă și de sâmbătă începem să mergem spre campionat”, a spus Mirel Rădoi.

