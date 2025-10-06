Mirel Rădoi, discurs-manifest după FCSB - Craiova 1-0: „Își permit să se facă de râs! Ei acolo sunt împărați!”

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a avut un discurs plin de nerv și frustrare la finalul partidei pierdute cu FCSB, scor 0-1, pe Arena Națională.

Tehnicianul oltenilor a lăudat jocul echipei sale, însă a criticat în termeni duri arbitrajul și a anunțat că nu va mai participa la întâlnirea convocată de Kyros Vassaras, șeful CCA, programată miercuri.

Rădoi: „Singurul lucru negativ e rezultatul”

Rădoi a început prin a-și felicita jucătorii pentru atitudinea și prestația avută în meci, subliniind că singura nemulțumire o reprezintă scorul final.

„Sunt foarte mulțumit de atitudinea băieților, de joc. Singurul aspect negativ este rezultatul. Cu trageri de timp, posesie, ocazii, și 11 la 11 și 10 la 11, nu am de ce să fiu supărat”, a declarat Rădoi la Prima Sport 1.

Atac la arbitraj: „A fost fault clar la Matei!”

Nemulțumirea lui Mirel Rădoi a atins un punct culminant în momentul în care a vorbit despre faza premergătoare penalty-ului acordat FCSB, fază în care susține că a existat un fault clar la David Matei, comis de Pantea.

„Ei acolo sunt împărați. A fost fault clar la Matei. E singura fază de care zic. Eu nu mai merg la ședința de miercuri, e forma mea de protest. Mi-am anunțat prezența, dar nu mă mai duc. La ce bun? Credeți că schimb ceva?”

Critici la adresa FCSB: „Se fac de râs!”

Antrenorul Craiovei a avut și un comentariu tăios la adresa adversarilor, criticând lipsa de spectacol din partea FCSB și felul în care s-a gestionat repriza secundă.

„Văd ce se întâmplă pe teren, își permit să se facă de râs. Așa cum am spus, spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce oameni la stadion, din păcate.”

Rădoi, iritat de întrebările legate de Baiaram: „Era lămurită treaba asta”

La finalul intervenției, Rădoi a avut un schimb tensionat de replici cu jurnalistul Digi Sport, Marian Codirlă, care l-a întrebat din nou despre situația lui Ștefan Baiaram. Rădoi a reacționat iritat:

„Cred că am lămurit-o. E a treia oară când primesc aceeași întrebare. O mai ținem doi ani așa? Pierdem timpul cu lucruri deja discutate.”

Mesaj despre Lucescu: „Am un respect imens pentru Mircea și Răzvan”

Rădoi a încheiat intervenția comentând și incidentul recent în care Mircea Lucescu a fost jignit în direct de Marian Iancu:

„Mi se pare incredibil ce s-a întâmplat. Eu nu mi-aș permite niciodată. Am fost aproape să lucrez cu dânsul în 2003. Nu pot vorbi despre Mircea Lucescu altfel decât cu respect. Ar fi penibil din partea mea.”

