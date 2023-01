Radoi face pace cu nasul Becali: Imi cer scuze

Mirel Radoi, fostul jucator si antrenor al celor de la FCSB, a decis sa faca pace cu finantatorul echipei, Gigi Becali.

Tehnicianul i-a cerut scuze latifundiarului, care ii este si nas de cununie, dupa declaratiile din ultima perioada.

"Nu, niciodata nu a fost intentia mea sa-l jignesc. Nu-mi place sa jignesc de obicei, dar daca s-a simtit lezat, imi cer scuze, mi-am mai cerut o data, nu-i niciun fel de problema. Chiar nu mi-am permis si nici nu mi-am pus in gand sa-l jignesc.

El probabil ca inca nu s-a obisnuit... iar i-am zis el. Dansul nu s-a obisnuit cu mine in atatia ani in care... eu am avut si ca jucator discursul asta in vestiar, si vizavi de antrenori am incercat sa am o colaborare, si vizavi de patron, cand venea. Deci eu mereu am fost... nu ca am ceva personal, nicidecum, Doamne Fereste", a spus Radoi la Telekomsport.

Mirel Radoi a criticat in ultimele saptamani actiunile lui Becali de la FCSB, iar declaratiile sale au provocat o replica din partea latifundiarului.

Acesta s-a aratat deranjat de faptul ca Radoi il tutuieste si ca isi permite sa critice munca sa.