De neînțeles ce-a făcut Mirel Rădoi înaintea meciului cu Sănătatea. Antrenorul Craiovei e un car de nervi

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:34
200 citiri
Mirel Rădoi FOTO Facebook Universitatea Craiova

Mireal Rădoi a luat o decizie radicală înaintea meciului Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova, duel din prima etapă a grupelor Cupei României, care se joacă în această seară, de la ora 18:30, în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Antrenorul Universităţii Craiova a refuzat să vină la flash interviul dinaintea meciului, deşi este o obligaţie contractuală, alimentând astfel zvonurile privind o posibilă demisie.

Afectat de conflictul cu vedeta Baiaram, dar și de protestele fanilor după remiza cu Metaloglobus din campionat, Mirel Rădoi a lăsat de înțeles că sunt șanse mari să plece de la echipă în urma meciului cu Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României, programat miercuri.

”Dacă stăm să ne tăiem capul după meciuri, nu rezolvăm nimic. Am ajuns să ne certăm noi între noi? Ne-ați și înjurat... Hai să vedem până la capăt. Dacă nu se rezolvă, vin în fața voastră și am plecat. Ei deja sunt sub presiune, lăsați-i puțin. Au inima mare, poate atât le e valoarea. Dar tot pentru voi vin și joacă. Credeți-mă că nu-i ușor”, a spus Mirel Rădoi.

Miercuri, patronul Mihai Rotaru a ținut să liniștească spiritele, dând asigurări că Mirel Rădoi va rămâne la echipă.

"Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Am spus că nu am fost la Craiova, ajung abia diseară. Nu este nicio problemă cu Mirel Rădoi și cam asta este", a precizat patronul Mihai Rotaru, pentru digisport.ro.

#Mirel Radoi, #cupa romaniei, #Universitatea Craiova, #meci, #Sanatatea Cluj , #stiri fotbal
