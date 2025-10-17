Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:09
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a avut o conferință de presă explozivă înaintea meciului cu Unirea Slobozia, transformând întâlnirea cu presa într-un adevărat manifest împotriva unor figuri importante din fotbalul românesc.

Țintele sale: selecționerul Mircea Lucescu și Orlando Nicoară, directorul companiei care deține drepturile TV ale SuperLigii.

Totul a pornit de la o declarație a lui Gigi Becali, care a dezvăluit că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSBUniversitatea Craiova 1-0. Patronul campioanei a spus că selecționerul i-a urat succes înaintea partidei, gest care l-a revoltat pe Rădoi.

„A fost la început o stare de dezamăgire, dar vă spun sincer că acum toate lucrurile care se întâmplă ne motivează, indiferent că este vorba despre declarații sau arbitraj.

Chiar aici am primit un link... Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede.

Rădoi a mers mai departe, spunând că aceste episoade nu îl afectează, ci îi motivează echipa:

„Toate aceste lucruri ne întăresc. Sunt dezamăgit, dar le vom transforma în motivație.”

„Domnule Nicoară, greșiți! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”

Antrenorul oltenilor a reacționat dur și la adresa lui Orlando Nicoară, după ce acesta a declarat într-un podcast GSP că „brandul FCSB e cel mai puternic ”.

„Când am căutat declarațiile domnului Nicoară, am rămas șocat. Dacă așa credeți că aduceți suporteri la stadion, greșiți! Dacă spuneți că Botoșani, FC Argeș sau Slobozia nu contează, greșiți! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc! Îmi asum când spun asta, indiferent de consecințe. Nu putem crește fotbalul românesc când începem cu asemenea mizerii!”

Rădoi, mesaj direct: „S-a terminat cu respectul în fotbal!”

Fostul selecționer al României a încheiat conferința cu un mesaj ferm, acuzând lipsa de respect și influențele din fotbalul intern:

„Fotbalul românesc nu e pe o traiectorie bună. Când oamenii cu putere transmit asemenea mesaje, pierdem tot ce înseamnă respect și echilibru. Eu spun clar: mizerii de genul ăsta trebuie să dispară. E timpul ca fotbalul românesc să se curețe singur.”

