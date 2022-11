Mirel Rădoi și-a atacat din nou jucătorii de la Universitatea Craiova după meciul împotriva Chindiei

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat marţi seară, după meciul cu Chindia, scor 1-1, că formaţia sa a pierdut două puncte în urma unor “greşeli inadmisibile”.

"S-a terminat cu un scenariu negru. Un meci în care am pierdut două puncte, cu greşeli imense, inadmisibile. Dacă asta facem de atât timp şi nu înţelegem, vom continua să facem şi astea sunt imitele noastre. Ei sunt jucători şi nu fac analiza arbitrajului. Pentru acel cartonaş e clar că Screciu e vinovat, dar nu putem spune că din cauza lui am pierdut două puncte. Un fault după ce primise cartonaş galben la un minut. Are de învăţat cum şi noi avem de învăţat", a spus Rădoi, potrivit orangesport.ro.

"Nu ştiu dacă e despre mentalitate, poate astea sunt limitele. Poate şi cerinţele noastre sunt prea mari şi vom face o reevaluare. Poate că echipa noastră nu se poate apăra sus. În seara asta se pare că n-au funcţionat, dar lucrurile sunt simple. Avem momente când jucătorii sunt nemulţumiţi că nu joacă. Când eşti nemulţumit, trebuie să fii capabil să joci 90 de minute. Cum a fost Ivan Martic în seara asta.

Jucătorii trebuie să se antreneze să-mi demonstreze că pot juca 90 de minute. Când nu poţi să faci lucrurile astea, nu ai ce căuta la o echipă. E treaba lor dacă sunt obişnuiţi în alt fel. Nu suntem nici noi acum cu baghetă magică. Problemă cu problemă se vor rezolva. În iarnă vor fi schimbări, iar jucătorii vor fi evaluaţi. Lucrurile nu pot continua aşa", a mai afirmat Mirel Rădoi.

De cealaltă parte, antrenorul formaţiei Chindia, Anton Petrea, a declarat că îl bucură rezultatul de egalitate. ”Un meci disputat, frumos, cred eu. Mai ales în prima parte ca am avut iniţiativa. Am primit un gol care nu mă surprinde, am discutat despre calitatea jucătorilor de la Craiova, din păcate asta s-a întâmplat. E un punct până la urmă câştigat de noi cu o echipă care se va lupta la titlu.

Mă bucură rezultatul şi că au crezut până la final, asta le-am şi spus după joc! Da la antrenamente încerc să le dau dorinţa de a juca, de a marca, de a nu ceda nicio minge. Mă bucur că au înţeles. (...) Am avut discuţii cu jucătorii, chiar şi individuale. Le-am explicat situaţia. Ei până la urmă sunt jucători profesionişti, trebuie să îşi facă treaba. Dacă nu se antrenează mai rău şi-ar face lor şi echipei”, a spus Petrea

Formaţia Universitatea Craiova a remizat, marţi seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Chindia Târgovişte, într-un meci restant din etapa a şasea a Superligii.

Partida ar fi trebuit să se dispute în august, dar a fost amânată deoarece Universitatea Craiova era angrenată în Conference League.

Oaspeţii au deschis scorul prin Creţu, în minutul 13. Gazdele au egalat în minutul 90, prin Popa.

În minutul 69, de la craioveni a fost eliminat Screciu, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

