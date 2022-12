Mirel Rădoi, foc și pară după demisia de la Craiova: ”O să-i predau lui legitimaţia”. Pe cine acuză antrenorul

Tehnicianul Mirel Rădoi a anunţat, miercuri seară, că demisionează de la Universitatea Craiova, el acuzând atitudinea conducerii clubului.

“Semnalele care au tot fost după această partidă pentru mine au fost clare. Rezultatele nu sunt consecinţa unui joc slab. Dacă m-aş lua după nea Sorin (Cârţu), ar fi consecinţa unui joc slab. O să-i predau lui legitimaţia să revină la echipă. Înceamnă că a înţeles greşit mesajul..

Am cugetat şi am ajuns la decizia asta. Acum. În momentul în care stai şi le pui cap la cap... foarte multe lucruri care s-au spus au fost din interior. Mai bine plec eu. Nu e normal, în momentul în care eu nu am dreptul, dar cei care stau sus au dreptul...

Trebuie să se termine lucrurile astea la nivel de club. Trebuie să înţeleagă că drumul normal este cel pe care l-am discutat cu dânşii.

Îmi pare rău pentru că nu am reuşit să ne calificăm mai departe în Cupă şi pentru ceea ce las în vestiar. Lucrurile care se produc din interior... Pentru mine este o problemă mare. Dacă în continuare se cred antrenori şi fac anumite evaluări înaintea mea sau mie... Din punctul meu de vedere nu pot continua”, a spus Rădoi.

Echipa Universitatea Craiova a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu uscorul de 2-1, de FC Argeş, şi a fost eliminată din Cupa României la finalul meciurilor din grupă.