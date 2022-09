Mirel Rădoi, reacție incredibilă după înfrângerea de la Cluj. "Ne întoarcem cu 20 de ani în urmă"

Mirel Rădoi, antrenorul formaţiei CSU Craiova, crede că maniera de arbitraj din meciul cu echipa CFR Cluj, de duminică seara, scor 0-2, a fost una ca în urmă cu 20 de ani.

”Sunt supărat pentru rezultat, dar mai bine pierd aşa o partidă decât să câştig în maniera în care s-a câştigat azi.

Am făcut două cadouri şi nu reuşim să ne concentrăm în faţa porţii. Doar am aşteptat mingea, fără să venim cu centrări. În schimb, maniera de arbitraj o cunosc de când eram jucător. Nu de asta am pierdut meciul, dar să ne întoarcem aşa, cu 20 de ani în urmă… nu e bine”, a declarat Mirel Rădoi.

CFR Cluj a învins cu scorul de 2-0 pe CSU Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii

