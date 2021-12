Stelist convins, Mirel Rădoi, a fost dus cu taxiul de un rapidist după plecarea de la națională. Ce s-a întâmplat în mașină

Fostul căpitan la Stelei, Mirel Rădoi, nu a avut niciodată o relație bună cu galaeria Rapidului.

Fostul selecționer a povestit o întâmplare amuzantă când a dat peste un rapidist chiar în taxi.

Fanul giuleștenilor era taximetrist și a fost în dubiu dacă să-l ia sau nu în mașină pe Rădoi.

Până la urmă, șoferul acceptat cursa, dar cu o singură condiție.

"Am venit de la aeroport şi băiatul era rapidist, şi a ezitat dacă să mă ia în maşină. Mi-a zis: ”vezi că o să asculţi până acasă numai imnul Rapidului”. Zic: ”n-am nicio problemă, acum, după ce am fost la echipa naţională, nu am nicio problemă”.

În momentul de faţă ne arată că foştii fotbalişti pot să fie şi în alte funcţii decât antrenori. Şi asta îmi arată că Daniel Niculae, Vasile Maftei, care sunt acolo şi au putere de decizie, arată că o echipă nou-promovată poate să fie în primul an de Liga 1 direct în play-off.

Orice alte lucruri le-am avut cu ei ca şi jucător am păţit-o antrenor la naţionala de tineret. Am fost, jucau meci amical şi m-au înjurat, au aruncat cu pietre în maşină, au aruncat petrade după mine, m-au înjurat.

Pentru Rapid, indiferent de cine va fi antrenor, jucător, e clar că pentru Rapid, când vorbeşti de echipa Rapid, te identifici cu suporterii", a povestit Mirel Rădoi la telekomsport.

Mirel Rădoi este liber de contract după plecarea de la echipa națională de fotbal.

Ads