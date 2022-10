Mirel Rădoi, discurs dur după înfrângerea de la Pitești. "Suntem proștii satului"

Mirel Rădoi și-a atacat fotbaliștii de la Universitatea Craiova după înfrângerea de la Pitești, 0-1, cu FC Argeș.

Fostul selecționer nu și-a menajat deloc jucătorii și a anunțat măsuri dure la echipă.

"O primă repriză destul de bună, fără să reușim să marcăm. Am părut mereu în întârziere. În repriza secundă nu mi-am recunoscut echipa. Probabil a fost vina mea, nu am știut să îi țin concentrați. Am intrat pe vârfuri.

De acum înainte nu ar mai trebui să încerce adversarii să ne analizeze. Să joace minge lungă de la 80 de metri pe fundașii noștri. O să pară că mă iau de ei, dar asta e realitatea. Știam că punctul lor de referință de Garita. Când e cu spatele la poartă, protejează pentru colegi. Când e întors, atacă poarta.

Minge lungă de la 80 de metri, luăm gol, luăm roșu...

Dacă suntem proștii satului, așa o să fim! Nu aș vrea să îndrept atenția doar către cartonașul lui Paul Papp. Azi am ales să blocăm zona centrală, să recuperăm mingea tot din zona centrală. Aveam 8 fotbaliști acolo. E greu să înțeleg ce aș putea să fac în continuare cu ei pentru a găsi soluții.

Vom avea dificultăți cu toți adversarii care se apără. Nu avem fotbaliști care să facă diferența. Chiar ar trebui să scrie pe tricoul nostru UNICEF. Până acum era glumă, acum nu mai e. Nici nu mai contează, puteam și să câștigăm, dar când luăm gol pe ce am pregătit toată săptămâna", a spus Mirel Rădoi la Digi Sport.

Universitatea Craiova este la al patrulea meci fără victorie în Superliga. Ultimul succes este cel împotriva Farului Constanța, 4-3.

