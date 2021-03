Meci crucial de calificare pentru Romania in Armenia. Ce echipa ar putea folosi Mirel Radoi

Acesta va fi ajutat de Haralds Gudermanis si Aleksejs Spasjonnikovs, iar Vitalikj Spasjonnikovs va fi in calitate de al patrulea oficial.Singurul contact al centralului de 35 de ani cu nationalele Romaniei dateaza din 2019 cand, la EURO U21, a fost al patrulea oficial la semifinala Germania - Romania 4-2.Lotul Romaniei este urmatorul:PORTARI: Florin Nita (Sparta Praga/Cehia, 2/0), Ionut Radu (Inter Milan/Italia, 0/0), David Lazar (Astra, 1/0), Florin Iacob (UTA Arad 0/0);FUNDASI: Vasile Mogos (Chievo Verona/Italia, 3/0), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 13/2), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 23/0), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia, 59/0), Andrei Burca ( CFR Cluj 4/0), Mario Camora (CFR Cluj 2/0), Ovidiu Popescu ( FCSB , 0/0), Nicusor Bancu ( Universitatea Craiova 17/0);MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia, 25/2), Alexandru Cretu (NK Maribor/Slovenia, 4/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia, 14/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 44/6), Erik Bicfalvi ( FC Ural/Rusia, 6/1), Valentin Mihaila (Parma/Italia, 0/0), Dennis Man (Parma/Italia, 6/1), Florin Tanase (FCSB, 5/0), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 10/0);ATACANTI: Claudiu Keseru (Ludogoret/Bulgaria, 40/13), George Puscas (Reading/Anglia, 20/8).Romania va evolua, miercuri, de la ora 19.00, in deplasare, impotriva Armeniei, in etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.ECHIPA PROBABILA A ROMANIEINita - Ovidiu Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Razvan Marin, Stanciu - Denis Man, Florin Tanase, Valentin Mihaila - Claudiu Keseru.La meci vor asita 4.300 de spectatori.Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein.Clasamentul grupei J: 1. Germania -6 puncte, 2. Armenia - 6 puncte, 3. Macedonia de Nord - 3 puncte, 4. Romania - 3 puncte, 5. Islanda - niciun punct, 6. Liechtenstein - niciun punct.La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.