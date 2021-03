De ce nu il "inghite" Ciprian Marica pe Mirel Radoi

"Nu am contat prea mult in atac in prima repriza si nu am tinut de mingea asa cum ne-am fi asteptat. Au fost cateva lucruri care au scartait, care nu au placut ochiului", a declarat Marica dupa infrangerea Romaniei in fata Germaniei.Citeste si: Ce l-a frapat pe Ionut Lupescu la meciurile nationalei. "Singura arma pe care o aveam era contratacul. Nu avea rost sa il chemam pe Mihaila sa sa il obosim. Trebuia sa il lasam proaspat", a mai spus Marica.Este doar ultimul dintr-un lung sir de atacuri pe care Marica le-a indreptat impotriva actualului selectioner. "Nu era fraier nea Piti cand la 2-0 inchidea jocul. Este o noua experienta pentru Mirel Radoi, dar e bine ca s-a terminat cu bine", a afirmat Marica dupa meciul cu Macedonia de Nord, iar exemplele pot continua.De unde totusi aceasta consecventa a lui Marica in a-l critica pe Radoi? Totul a inceput depe vremea cand cei doi erau coechipieri la echipa nationala , mai precis din mandatul lui Razvan Lucescu . Pe de o parte, Radoi era unul dintre favoritii lui Lucescu junior, fiind omul de la care incepea echipa, alaturi de Cristi Chivu . De partea cealalta, Marica a avut dese dispute verbale cu fostul selectioner, care nu s-a sfiit sa il tina pe banca de rezerve in cateva meciuri In schimb, Marica era protejat de Ionut Lupescu , pe vremea aceea director in FRF , pe cand Radoi era criticat de acelasi Lupescu.Divergentele s-au acutizat in ultimii ani. Marica a fost in continuare in tabara lui Lupescu, inclusiv la alegerile pentru sefia FRF, iar fostul varf al nationalei l-a criticat extrem de dur pe Razvan Burleanu in ultimii ani.Pe cand Radoi a fost unul dintre antrenorii de casa in mandatul actualului sef al FRF, ocupand mai intai pozitia de selectioner la tineret, iar acum la echipa mare."Nu pot sa mint, sa spun ceea ce nu vad. Sunt cat se poate de corect, n-am avut o tenta rautacioasa. Mi-a spus prin cineva ca Mirel e suparat pe mine. Incerc sa comentez meciul cat se poate de impartial. Cand pierdem de o maniera categorica, e greu sa subliniezi lucrurile pozitive. Inteleg noua generatie, iar atunci cand esti la echipa nationala , presiunea e foarte marea, iar pretentiile sunt la fel", a spus Ciprian Marica Citeste si: