Primul nume din fotbal care ii ia apararea lui Mirel Radoi. "Demisia lui ar fi o prostie, nu poti face din malai cozonac"

"Eu spun ca prea multa lume a dat in jucatori si in Mirel Radoi. Credeti ca ei nu ar fi vrut sa faca un rezultat pozitiv? Noi, ca echipa, nu suntem una care sa ne aparam. In fotbal, cea mai buna aparare este atacul.Nu cred ca poti sa rezisti in fata altora, sa joci doar la 0-0. Trebuie sa si ataci. Nu cred ca ar trebui sa-si dea demisia Mirel Radoi. Eu cred ca ar fi cea mai mare prostie sa-si dea demisia. Credeti ca daca era alt antrenor se intampla altceva? Astia sunt jucatorii, nu poti sa faci din malai cozonac si din faina mamaliga. Nu ai cum", a declarat Lupu, pentru AGERPRES.El considera ca fotbalul romanesc este la un nivel scazut din cauza faptului ca sportul in general nu este sustinut."Da, s-au facut unele greseli, le-au facut jucatorii. Aria de selectie asta este, nu cred ca exista alti jucatori care ar fi meritat si Mirel nu i-a convocat. Asta este fotbalul romanesc la ora actuala. Toate tarile au progresat, peste tot in lumea asta sportul e ajutat, nu trebuie sa-i dam in cap lui Mirel Radoi.Pentru ca in Romania nu ajuta nimeni sportul. Nimeni. Toti oamenii care au posibilitate financiara cat de cat fug de sport pentru ca nimeni nu-i ajuta, nu au niciun beneficiu. Si atunci cum sa progreseze fotbalul sau sportul in general, pentru ca e o problema generala. Nu doar fotbalul este in situatia asta. Fiecare traieste cum poate.Daca va uitati acum, cred ca sunt 3.000 de scoli de fotbal, dar au antrenori care nu au jucat fotbal in viata lor. Sunt scoli de fotbal facute doar pentru a face bani si nimic altceva. Ce se intampla cu copii aia la 14-15-17 ani? Asta e problema, nu ca ne-a batut Armenia. Pentru ca o sa ne mai bata daca nu o sa incercam sa facem nimic cu sportul", a mai spus fostul jucator.Danut Lupu considera ca nationala Romaniei mai are inca sanse de calificare la Cupa Mondiala din 2022: "Mai sunt meciuri de jucat, se poate intampla orice, ati vazut ca si Germania a luat bataie. Se astepta cineva? Fotbalul a ajuns un sport in care surprizele se pot intampla oricand".Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, dupa infrangerea cu 2-3 suferita in deplasare cu Armenia, ca se gandeste la demisie, el precizand ca va avea o discutie cu conducerea FRF pentru ca venirea altui antrenor poate remedia lucrurile la prima reprezentativa."Gandul il am de cand s-a terminat partida si il am si acum. Ma incearca sentimente ciudate, dar vreau sa mai treaca o perioada de timp, pentru ca nu e normal. E clar ca o sa avem o discutie zilele acestea, pentru ca e un semnal de alarma. Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile.Le-am explicat (n.r. - jucatorilor) importanta meciului, pentru ca noi cu o victorie aici (n.r. - la Erevan) am fi fost favoriti la locul 2. Le-am spus asta si la pauza, de asta imi pun mari semne de intrebare de ce nu au putut sa reactioneze. Daca le transmiteam acest gand dupa meci jucatorilor ati fi aflat si dumneavoastra. Dar nu am nevoie sa vina jucatorii sa imi spuna sa raman sau sa renunt", afirma Radoi.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri in grupa preliminara pentru CM 2022, in timp ce Romania ramane cu cele trei puncte obtinute in fata Macedoniei de Nord (3-2). In clasamentul grupei, dupa primele 3 etape, pe primul loc se afla Armenia, cu 9 puncte, urmata de Macedonia de Nord (6 p), Germania (6 p), Romania (3 p), Islanda (3 p) si Liechtenstein (0 p).Romania, care are programate doua meciuri amicale in aceasta vara, cu Georgia si Anglia, va disputa urmatoarele partide oficiale in septembrie, cu Islanda in deplasare (2 septembrie), acasa cu Liechtenstein (5 septembrie) si in deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.