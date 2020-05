Dorinel Munteanu spune ca numirea lui Radoi in functia de selectioner "e una de criza": Pe cine ar fi preferat la nationala

Ziare.

"Neamtul" spune ca Ladislau Boloni si Mircea Rednic ar fi trebuit contactati pentru a le fi oferit rolul de selectioner."E o alegere de criza, de necesitate. Sigur, eu am incredere in primul rand in jucatorii echipei nationale, chiar daca Mirel nu are o experienta foarte mare. Ca selectioner trebuie sa ai o experienta in spate, sa ai rezultate, sa ai activitate in spate", a spus Dorinel Munteanu la Prosport LIVE "Cei care ar fi fost in aceasta situatie dificila nu pot veni la echipa nationala. Ma refer la Boloni, la... mai sunt antrenori care ar fi putut sa fie, dar nu au intrat in calculele federatiei. Acum, avem selectioner si trebuie sa fim alaturi de echipa. Mircea Rednic indeplineste foarte multe conditii, a antrenat in alte campionate decat cel intern. Nu stiu de ce nu a fost contactat", a mai spus acesta.Mirel Radoi a fost instalat in functia de selectioner al Romaniei la sfarsitul anului trecuta.Fostul tehnician al reprezentativei de tineret n-a apucat inca sa debuteze pe banca "tricolorilor mari" din cauza pandemiei de coronavirus.