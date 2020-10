Mirel Radoi a pierdut doi jucatori pentru meciul cu Austria

Sergiu Hanca sufera de o leziune musculara la nivelul coapsei drepte, aparuta in urma antrenamentului oficial dinaintea meciului din Norvegia, in vreme ce Dragos Grigore are o contractura musculara la nivelul gambei stangi cu risc ridicat de a degenera intr-o leziune musculara.Cei doi tricolori au parasit in aceasta dupa-amiaza cantonamentul Romaniei de la Mogosoaia.Partida Romania - Austria va avea loc, miercuri, de la ora 21.45, in etapa a IV-a a Grupei I a Diviziei B a Ligii Natiunilor.