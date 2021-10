Cum va juca România cu Germania. Selecționerul Mirel Rădoi a dezvăluit totul

Selecţionerul Mirel Rădoi a spus în glumă că s-ar mulţumi şi el cu un rezultat de 0-1 în meciul cu Germania de la Hamburg, după ce omologul său german, Hansi Flick, a afirmat că ar primi cu bucurie un astfel de scor.

"(n.r. - despre faptul că Hansi Flick se mulţumeşte cu 1-0) Ca o glumă, să aducă contractul şi-l semnăm! Evident că pare o partidă în care jucătorii îşi găsesc singuri motivaţia şi sunt foarte multe lucruri de câştigat, dar nu vreau să credem că simpla noastră prezenţă pe teren va facilita o înfrângere la un rezultat cât mai strâns, pentru că se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu naţionala Armeniei. Nu vreau să creadă cineva că mâine seară va fi un meci uşor, sunt sigur de asta, nici jucătorii...

Chiar cred că în mintea fiecăruia dintre ei, în momentul în care întâlneşti Germania, mai ales, acum, cu Hansi Flick, cu 12 goluri marcate în trei partide, cu o medie de patru goluri, fără gol primit... Ca să fac o paranteză, echipele care au jucat cu Hansi Flick în momentul de faţă nu au avut nici măcar un corner. Din punctul meu de vedere va fi o partidă destul de dificilă pentru noi, dar sper că în momentul în care vom avea mingea, să încercăm să exploatăm zone pe care le-am văzut libere la ei.

Chiar dacă sunt o echipă foarte bună, au şi ei punctele lor slabe. Sunt puţine, într-adevăr, dar sper să reuşim mult mai mult decât au reuşit celelalte echipe. (n.r. - dacă va folosi prima echipă, în condiţiile în care meciul cu Armenia pare mai important) În momentul de faţă, mi-e greu să vă spun care sunt titularii pentru partida de mâine sau pentru partida cu Armenia. Mai avem antrenamentul din seara asta pentru a decide primul 11.

Din punctul nostru de vedere, e clar care partidă este mai importantă, cea care urmează. Asta înseamnă că partida de mâine seară este cea mai importantă pentru noi. Este adevărat că parcursul jocului poate influenţa schimbările. Adică dacă noi mizăm pe anumiţi jucători pentru aceste două partide să le joace pe ambele, atunci, dacă scorul nu va fi favorabil pentru noi, ne putem gândi la anumite schimbări în care jucătorii pe care noi îi avem în plan pentru meciul cu Armenia să putem să-i odihnim.

Asta nu însemană că mâine seară vom intra doar cu gândul să terminăm meciul, să vedem ce facem cu Armenia. Pentru mâine seară, gândurile noastre sunt să luăm punct sau puncte. E clar că din punct de vedere al posesiei balonului vom avea dificultăţi mâine seară. Mi-aş dori din tot sufletul ca noi să avem măcar 51 la sută posesie, mi-e greu să cred asta. Jucătorii sunt conştienţi, noi suntem conştienţi.

Când nu avem posesia, ştim care sunt zonele unde încearcă să vină foarte multe mingi, în spatele apărării naostre, unde sunt jucători care atacă profunzimea, în acelaşi timp câte doi sau trei. Va fi important cum reacţionăm când avem posesia şi când nu o avem, pentru că trecerea de la non-posesie la posesie e de foarte multe ori periculoasă dacă nu o facem cum trebuie.

Aşa au fost ocaziile Germaniei în partida cu Armenia, golurile marcate. Germania poate fi învinsă, dar e foarte greu de crezut că se va întâmpla de multe ori într-o singură campanie. Am revăzut partida (Germania - Macedonia de Nord, scor 1-2), rezultatul nu este corect, nici normal, dar se poate întâmpla. Singurul lucru pe care l-a făcut foarte, foarte bine Macedonia a fost tranziţia pozitivă, care le-a pus numeroase probleme.

Sper ca mâine seară să câştigăm punct sau puncte, chiar dacă jocul nu va fi unul spectaculose din partea noastră, deoarece ne va limita şi adversarul. (n.r. - despre locul 1 în grupă) Asta depinde foarte mult de rezultatul de mâine seară. Ne putem lega de locul 1 numai dacă putem să câştigăm mâine seară, altfel este misiune imposibilă. (n.r. - despre Karim Adeyemi, jucător german cu mamă română) Din informaţiile pe care le am, s-a încercat să se ia legătura cu el. Nu ştiu dacă este adevărat, dar din ce am auzit, el ar fi refuzat (n.r. - să joace pentru România).

S-ar fi ajuns nu foarte aproape, dar cineva, nu ştiu dacă din familie sau din jurul lui, ar fi refuzat. Din punctul ăsta de vedere, de când sunt eu, sunt şapte cazuri în care diverşi jucători au refuzat să vină, din Austria, Germania, doar pentru că erau deja selecţionaţi la under 16, under 17 sau under 18 în alte naţionale şi au refuzat să vină la naţionala României. Un jucător a vrut să vină la under 21, dar după ce a refuzat să vină la under 17 şi under 18, şi eu am refuzat să mai vină la naţionala de tineret", a declarat Rădoi, joi, într-o conferinţă de presă.

Atacantul George Puşcaş a afirmat că el şi coechipierii lui sunt pregătiţi pentru meciul cu puternica echipă a Germaniei: "Întâlnim o echipă puternică şi trebuie să fim mult mai montaţi, pentru că nu s-a scris rezultatul deja şi cred că avem şi noi şansa noastră. Am venit aici pregătiţi şi vom face tot posibilul să scoatem un rezultat important.

Urmează o perioadă importantă de meciuri şi eu sunt pregătit. (n.r. - despre aşteptările ca Germania să dea multe goluri României) Nu bag în seamă ce se întâmplă extra fotbalului, încerc să mă concentrez şi să văd punctele noastre forte, ceea ce facem noi al antrenament şi cum ne pregătim. Cred că echipa arată foarte bine şi băieţii sunt destul de montaţi, din punctul meu de vedere. Dacă mâine vom face un joc frumos şi vom scoate un rezultat pozitiv, toţi suporterii (n.r. - care se îndoiesc de naţionala României) ne vor susţine", a spus Puşcaş.

Echipa României va întâlni Germania, vineri, de la ora 21.45, pe Volksparkstadion din Hamburg, în etapa a VII-a a Grupei J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022.

Luni, de la aceeaşi oră, pe Stadionul Steaua, România întâlneşte Armenia, în etapa a VIII-a a Grupei J.

