Hagi, unica solutie pentru echipa nationala

Multi il vor plecat de la echipa nationala " Asteptam si meciurile din noiembrie.Dupa aceea putem sa ne punem la masa, sa vedem care sunt gandurile conducerii, care sunt gandurile mele, daca exista vreun progres, daca putem continua sau nu! Nu vreau sa stau in fata dumneavoastra sau pe acest scaun doar pentru ca ma numesc selectionerul Romaniei.Daca voi considera ca nu exista progres si nu putem imbunatati ceva, atunci ar fi mai bine sa ne vedem de treaba noastra si sa vina altcineva care poate sa va satisfaca placerile", a spus Mirel Radoi dupa meciul cu Austria.Singura solutie pe care sefii fotbalului romanesc o iau in calcul pentru inlocuirea lui Radoi este Gica Hagi Fostul mare juator al nationalei a plecat de pe banca tehnica a echipei sale, FC Viitorul . Acum se ocupa in mare parte de proiectele sale de la Academia de la Ovidiu.In plus, multi il vad ca solutia salvatoare pentru fotbalul romanesc. Ianis Hagi , Cristi Manea, Alexandru Cicaldau, Mihai Balasa, jucatori care au evoluat in ultimele trei meciuri ale echipei nationale au inceput fotbalul la Academia infiintata de fostul mare jucator al lui Galatasaray