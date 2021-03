Veste mare primita de Mirel Radoi inaintea meciului cu Germania

Mijlocasul german al echipei Real Madrid, Toni Kroos, a suferit o accidentare la muschii adductori si va rata meciurile echipa nationale din preliminariile CM-2022, cu Islanda (joi), Romania (duminica) si Macedonia de Nord (31 martie)."Departamentul nostru medical l-a examinat si l-a tratat intens pe Toni. El ar fi dorit sa ramana cu noi. Avand in vedere turneul final al Campionatului European din vara, am decis ca o recuperare completa dupa aceasta accidentare este acum o prioritate", a declarat antrenorul Joachim Low, potrivit site-ului federatiei germane.Kroos, 31 de ani, venise accidentat la echipa nationala a Germaniei. El se va intoarce in Spania si va urma un tratament la echipa lui de club.Romania intalneste, duminica, pe teren propriu, echipa Germaniei, in etapa a II-a a grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar.CITESTE SI: