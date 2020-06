Laurentiu Reghecampf, despre numirea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al Romaniei

Ziare.

Fostul tehnician al lui FCSB este de parere ca FRF a facut o miscare buna."Cred ca cei de la federatie, in momentul cand au terminat cu Cosmin, s-au gandit la o solutie pe care o aveau la indemana si cred eu ca au facut cel mai bun lucru aducandu-l pe Mirel la echipa mare, cunoscand sistemul, cunoscand oamenii, cunoscand jucatorii, cunoscand fotbalul din Romania si jucatorii care joaca in strainatate", a spus Reghecampf la Telekom Sport "A avut rezultate foarte bune la nationala de tineret, speram sa aiba rezultate si la echipa mare. Este un risc, dar este un risc pe care ti-l asumi in momentul in care vrei sa antrenezi. Este normal, mai ales cand pleci, ai plecat de jos, sa faci anumiti pasi si anumiti oameni sa spuna ca este un risc. Normal ca este un risc, a fost un risc si cu Daum, a fost un risc si cu Cosmin", a adaugat fostul antrenor al lui FCSB.Mirel Radoi a fost instalat in functia de selectioner al Romaniei la sfarsitul anului trecut.Fostul selectioner al nationalei de tineret n-a apucat inca sa debuteze pe banca primei reprezentative din cauza pandemiei de coronavirus.