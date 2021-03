Mirel Radoi a ales lotul nationalei pentru meciul cu Germania. Ce fotbalisti de la FCSB au fost convocati

Lotul este urmatorul:PORTARI: Florin Nita (Sparta Praga/Cehia, 2/0), Ionut Radu (Inter Milan/Italia, 0/0), David Lazar (Astra, 1/0);FUNDASI: Vasile Mogos (Chievo Verona/Italia, 3/0), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 13/2), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 23/0), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia, 59/0), Andrei Burca ( CFR Cluj 4/0), Mario Camora (CFR Cluj 2/0), Ovidiu Popescu ( FCSB , 0/0), Nicusor Bancu ( Universitatea Craiova 17/0);MIJLOCASI: Razvan Marin (Cagliari/Italia, 25/2), Alexandru Cretu (NK Maribor/Slovenia, 4/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scotia, 14/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 44/6), Erik Bicfalvi ( FC Ural/Rusia, 6/1), Valentin Mihaila (Parma/Italia, 0/0), Dennis Man (Parma/Italia, 6/1), Florin Tanase (FCSB, 5/0), Florinel Coman (FCSB, 4/0), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 10/0);ATACANTI: Claudiu Keseru (Ludogoret/Bulgaria, 40/13), George Puscas (Reading/Anglia, 20/8).Alti cinci fotbalisti se afla pe lista de rezerva, staff-ul echipei nationale urmand a apela la acestia in cazul unei indisponibilitati:Florin Iacob (UTA Arad 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj 10/1), Adrian Paun (CFR Cluj 0/0), Alexandru Mateiu (Universitatea Craiova, 1/0), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0).Romania va disputa trei partide in luna martie, toate contand pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, acestea fiind transmise live de PRO TV si Radio Romania Actualitati:25 martie: Romania - Macedonia de Nord, ora 21:45 (Arena Nationala)28 martie: Romania - Germania, ora 21:45 (Arena Nationala)31 martie: Armenia - Romania, ora 19:00Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.CITESTE SI: