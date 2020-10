Lupescu ii calca in picioare pe Radoi si Mutu. "Noi nu avem selectioneri. S-a vazut acum. Au fost multe greseli"

"Islanda este usor de analizat, dar greu de batut, dar noi nici nu i-am batut si nici nu i-am analizat. Au fost multe greseli. Un meci de calificare se abordeaza altfel, islandezii stiu ce vor si joaca ce potLa noi, de la Piturca incoace nu a mai fost un selectioner. Nea Puiu venise dupa o pauza lunga, iar Contra, Mutu, Radoi, nu pot fi selectioneri. Trebuie sa ai experienta. Acum nu mai e timp ca pe vremuri, nu ai cand sa antrenezi. De aceea, e nevoie de experienta.Calificarea la mondiale e si mai grea, nu mai exista sansa a doua, vor fi clar doua echipe in grupa mult mai bune decat noi. In Liga Natiunilor sunt mai mult meciuri amicale. Si Radoi si Mutu pot deveni selectioneri, dar trebuie sa antreneze. S-a vazut la meci.Cand ne lasam de fotbal, credem ca stim totul. Am facut scoala in Germania si am vazut ca stiu doar 25%. Nici nu ma mai intereseaza urmatoarele meciuri.Fara falsa modestie, mi-am adus si eu aportul sa aducem Euro acasa si nu putem sa jucam in fata propriilor suporteri . Ungaria este pe val, premierul a investit foarte mult in sport.Au o politica foarte buna, premierul iubeste fotbalul. Iata ca au sansa foarte mare sa ajunga la Euro. N-am vazut meciul Ungariei, dar eu cred ca Islanda este foarte greu de batut. Stiu ce pot si fac foarte bine. Sunt meciuri care pe care, de uzura, iar ei au un plus de experienta, spre deosebire de noi", a spus Lupescu la Digisport.Romania a fost invinsa de Islanda cu 1-2, iar echipa nationala de tineret, antrenata de Adrian Mutu, a fost batuta de Ucraina, 0-1.